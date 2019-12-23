Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув маревних заяву про наступної зустрічі в "Нормандському форматі"
За його словами, учасниками "нормандського саміту" нібито повинні стати втік в РФ екс-президент Віктор Янукович і екс-прем'єр-міністр Микола Азаров.
Такою пропозицією він поділився, комментируюя слова президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий розмовляти лише з тими представниками ОРДЛО, які виїхали з окупованих територій і не підтримують терористів.
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«Ну і, звісно, геніальні ідеї, які регулярно висловлюються, вони абсолютно ні про що. Тобто, ідея: «А давайте поговоримо з хорошим хлопцем, який живе за кордоном, але він сам з Луганська». Ну добре, давайте в такому випадку наступного разу в «нормандський формат» з боку України ми запросимо «уряд національного порятунку», яка сформується або вже сформовано в Москві. Ну давайте Азарова тоді посадимо за стіл переговорів, Януковича десь в Ростові», – озвучив очедной маячня пропагандист Кремля.
Раніше неадекватний пропагандист заявив, що незабаром, крім територій Донбасу, війна нібито повинна спалахнути ще на декількох регіонах України.
За його словами, саме українці винні в тому, що відбувається на Донбасі.
Пропагандист почав розповідати, що українці йдуть бандитським шляхом 90-х років, як це було в Росії. А збройний конфлікт спалахне не на Донбасі, а переміститься на інші території України.
Тому нібито українцям доведеться забути про Донбасі, адже війна переміститься на іншу територію.