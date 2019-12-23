Інтернет - це бездонне джерело інформації. З кожним роком у Всесвітню павутину витікають все нові і нові цікавинки. Музика, фільми, серіали та спілкування онлайн - все це давно стало нормою. Телебачення теж не відстає. У 2019 році багато телеканали транслюють через інтернет. Одним з популярних сервісів є IPTV. Крім показу каналів у нього є ще багато інших фішок, про яких користувачам буде корисно дізнатися.

Як відомо, уряд забезпечив українців безкоштовним цифровим телебаченням. Україна масово перейшла на Т2 з аналогового. Це 32 телеканалу у гарному якості. Зображення набагато краще, ніж раніше. Але ось каналів багатьом глядачам не вистачає. Крім того, для підключення потрібна антена і тюнер. Є ще кабельне телебачення, але це взагалі окрема тема.

Хорошою альтернативою національному телебаченню є супутникове. Тарілка дозволяє ловити сигнал від трьох основних супутників Astra 4A (sirius, Amos, HotBird. Безкоштовно можна дивитися більше ста каналів. А якщо підключити спеціальний пакет - кількість збільшиться в рази. Звучить привабливо, але обладнання та його підключення обійдеться власникові в копієчку. Крім того, час від часу доводиться викликати фахівців для налаштування після зміни частоти мовлення. Сама тарілка теж досить уразливий елемент системи. Адже погана погода, наприклад, удар блискавки, може зіпсувати її.

Для онлайн-телебачення українцям потрібен інтернет зі швидкістю від 20 Мбіт у секунду. А також підключення по кабелю. Якщо швидкості не вистачає - подивитися улюблені телепередачі в HD форматі навряд чи вийде. Адже сигнал буде слабким, а картинка - “гальмувати” та “зависати”. Втім, таку швидкість зараз отримати нескладно. У великих містах українські провайдери забезпечують з'єднання в 50 Мбіт\сек, а то й більше. Кожен власник такої швидкості може підключити собі IPTV замість супутникового телебачення.

Що таке IPTV

Internet Protocol Television з англійської розшифровується, як телебачення через інтернет протокол. Напрямок відносно нове не тільки в Україні, але і у всьому світі. І вже досить добре вивчене. Крім кабелю, для роботи інтернет-телебачення практично нічого не потрібно. Щоб телевізор адекватно сприймав сигнал, можна підключити спеціальний тюнер.

Втім, в 2019 році все більше українців переходить на “розумну техніку”. Сучасні моделі зі Smart-TV мають вбудований модуль, який дозволяє підключати кабель безпосередньо. Те ж саме можна зробити з комп'ютером або ноутбуком. У таких випадках достатньо встановити спеціальну програму для розшифровки сигналу і його перетворення в якісне відео. Просто і зручно. Тюнер працює, незалежно від провайдера. Якщо користувач вирішить змінити постачальника інтернет-послуг, йому не потрібно купувати новий пристрій.

В Україні провайдери самі пропонують підключити інтернет-телебачення разом з основним тарифом. Дуже часто таку послугу пропонують по акції. Розмір абонентської плати становить 100-300 гривень в залежності від тарифу. Чим дорожче - тим більше каналів доступно в HD-якості. У стандартних пакетах, як правило, більше звичайних українських каналів. Але в більш дорогих тарифах з'являються спортивні, дитячі, освітні і т. д.

Переваги IPTV

Після установки і налагодження користувач зможе дивитися телебачення через потоки UDP (мультикаст), HTTP, HLS (m3u8), RTMP і інші. Загальний список каналів виводиться на екран без відриву від перегляду. Крім того, можна скласти кілька списків з телеканалами і перемикатися між ними для більшої зручності. Є можливість налаштувати кожен канал окремо або відразу декілька. У нижній частині вікна є інформаційна панель, де вказаний рівень гучності, індикатор запису і назву каналу.

Так-так, з IPTV з'являється функція запису відео окремим файлом. Це дуже зручно, якщо глядач не хоче пропустити цікаву передачу. Можна одночасно зберігати кілька каналів - запис вестиметься у фоновому режимі. Щоб не забути, процедуру можна запланувати на певний час.

Ще варто виділити підтримку телевізійних програм форматах XMLTV, JTV, TXT. Програма вміє автоматично завантажувати, розпаковувати та зіставляти їх. Управляти плеєром на телевізорі або комп'ютері можна за допомогою будь-якого смартфона - непогана альтернатива пультам. А 5.1-канальне аудіо забезпечує хорошу якість звуку.

Як вже згадувалося, є кілька варіантів підключення. Можливість вибору - це завжди добре. Обов'язкова умова - тільки наявність кабелю зі стабільним інтернетом. Його можна підключити до будь-якого телевізора через тюнер, а до “розумним моделям” і комп'ютерів - просто так, в стандартний порт. Не потрібно ніяких спеціальних знань або навичок. Будь-яка людина, хоч якось знайома з сучасними технологіями, зможе це зробити без дядька з компанії-провайдера. Якщо не самостійно, то за інструкцією з інтернету.

Що стосується ПК, не потрібно піклуватися про регулярне оновлення “заліза”. Програма буде без проблем працювати навіть на застарілому обладнанні. Вона підтримує всі версії Windows, починаючи з XP. Лише б комп'ютер вмів відтворювати відео. З “розумними телевізорами” складніше, адже провайдери не можуть налагодити підтримку абсолютно всіх моделей. Тому перед вибором компанії слід ознайомитися з технічними умовами підключення.

Підключення IP-tv на комп'ютері, телевізорі і смартфоні

Для онлайн-телебачення на SmartTV потрібно спеціальна програма від провайдера. Розглянемо на прикладі “Київстару”. Вона може працювати тільки на Android TV версії 6.0, 7.0 та 8.0. Для цього необхідно зайти в “Магазин додатків” і відшукати “Київстар ТБ”. Після установки і авторизації користувачеві доступні канали, передбачені тарифом.

Якщо телевізор звичайний - доведеться купити тюнер. “Київстар” пропонує орендувати пристрій за 35 гривень на місяць або придбати його за повну вартість. Як зазначено на сайті, найдешевша модель, iNeXT TV3, коштує 1250 гривень. В асортименті є ще шість тюнерів, кожен з яких коштує 1500 гривень. Крім перегляду інтернет-ТБ, прилад дозволяє підключити SD або USB-карту, щоб відтворювати з них відео. Користувачі також отримують доступ до видеобиблиотеке.

В 2019 році для перегляду ТБ на комп'ютері не потрібна спеціальна програма. Провайдер запустив власний веб-сервіс, де можна дивитися трансляції улюблених каналів. Для цього доведеться ввести особистий рахунок або номер телефону.

Після підтвердження по СМС, “Київстар” автоматично підключає послугу “Легкий ТБ”. Телебачення абсолютно безкоштовне і передбачає 50 телеканалів, а також доступ до деяких фільмів і серіалів. Хороша можливість випробувати інтернет-телебачення.

Для смартфонів на операційних системах Android і iOS доступно мобільний додаток. Його можна скачати в магазинах Google Play Market і Apple Store відповідно.

У будь-якому випадку, телеглядачі можуть дивитися програми в реальному часі, ставити їх на паузу і відтворювати після перерви, а також записувати ефіри. Пізніше записані фрагменти можна відтворити за допомогою плеєра, встановленого на комп'ютер, телевізор, смартфон або планшет.

Зараз “Київстар” пропонує на вибір три тарифу. “Базовий” включає в себе 105 каналів за 80 гривень; “Комфортний” - 132 каналу за 120 гривень; “Максимальний HD” - 151 телеканал, оренду тюнера і підписку на сервіс “Кінохіт HD” за 220 гривень. У провайдера діють акційні пропозиції, за якими “айпі” телебачення можна отримати майже вполовину дешевше, якщо підключити разом з домашнім інтернетом. Так роблять багато компанії.

Деякі провайдери все ще поширюють “айпітіві” у форматі програм. Наприклад, “Тріолан” (Triolan). Цікаво, що крім стандартного, є можливість підключити додаткові плейлисти. Як правило, процедура схожа, незалежно від постачальника послуг. Для цього необхідно пошукати в інтернеті сайти, де такі посилання або файли розміщені у відкритому доступі. Зазвичай, вони безкоштовні. Після скачування - заходимо в налаштування плеєра, шукаємо кнопку вибору файлів, вибираємо формат .m3u і додаємо. Ось і все, плейлист повинен з'явитися в списку.