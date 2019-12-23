Населення «Донецької Народної Республіки» активно скорочується і хворіє

Статистику по «ДНР» озвучили в одній з місцевих груп у соцмережах, а скрін опублікував у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, передає Politeka.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за підсумками 2019 року поширеність ВІЛ-інфекції склала 715,8 випадки на 100 тисяч населення. Але це ще не все.

«Показники первинної захворюваності в наркологічній групі зросли по алкоголізму на 16,7%, по наркоманії на 11,5%, алкогольним психозам на 16,3%», – йдеться у повідомленні.

Протягом цього року чисельність населення «республіки» скоротилася на 30 тисяч осіб. Такими темпами, порахували в «ДНР», за 10 років буде втрачено 300 тисяч «громадян», а через 75 років – все населення.

Але і тут спрацював принцип: «у сусіда гірше»:

«Дико, страшно і звичайно прикро бачити таке, але враховуючи той факт, що на Луганщині ця статистика у всі часи була гіршою, ніж у сусідів, стає зрозуміло, чому її немає».

У свою чергу ветеран АТО резюмує:

«Зрозуміло, що дані цифри вони ще й трохи зменшили, поліпшивши картину, але підсумок – фейкова репаблік зникне через 75 років за їхніми ж словами. Але вангую, що буде набагато раніше».

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