Дітей зібрали у спортзалі школи і влаштували їм показовий виступ

У школі N21 міста Златоуста Челябінської області з приводу чергового державного свята учнів кадетського класу зібрали в спортзалі, де для них більш дорослі учні і співробітники федеральної служби виконання покарань з виправної колонії №25 приготували дещо "цікаве".

Відео в своєму мікроблозі в Twitter опублікував користувач під ніком «Вуса Пєскова».

Дети. У вас в жизни два пути. Или пойти в ОМОН, или не пойти на митинг pic.twitter.com/ml82zUCGlG — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 23, 2019

«Діти. У вас в житті два шляхи. Або піти в ОМОН, або не піти на мітинг», – підписав автор публікацію.

В кадрі шість хлопців у спецодязі, шоломах і зі щитами виконують команди керівника. Вони показують, як бити непокірних палицею зверху, знизу, робити загородження з щитів тощо.

Цікаво, що кадетський клас в школі створено під егідою МНС, і чому були запрошені саме співробітники ФСВП, не ясно.

Діти, особливо ті, які навчаються у молодших класах спостерігають за ними з певною тривогою, не зовсім розуміючи, що відбувається.

У свою чергу коментатори дали свою оцінку побаченому.

«Важко бути богом. Сірі штурмовики дона Рэбы», «Зверніть внимание18-22сек.: дівчатка інстинктивно закривають руками своє невинне лоно. Це явна реакція переляку і боязнь насильства від цих молодиків з кийками. Психотравма неминуча у дітей після таких «уявлень»», «незбагненно..Чого потім чекати від цього покоління», «наступного разу покажуть фокус з пляшкою, але це вже для старших класів)», «Мда, змізерніла спартанці...», «Ось так і виглядає поліцейську державу», – пишуть під публікацією.

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