Новий рік можна зустріти і без майонезу

Майонез - дуже жирний і специфічний продукт, хоча і є популярною заправкою для різних страв. В тому числі, салатів. Багато людей не люблять цей соус і намагаються не їсти. Спеціально для таких гостей можна приготувати особливе частування. Смачні салати легко зробити навіть без майонезу. Адже є й інші цікаві заправки.

Які страви приготувати на Новий рік - це питання споконвіку хвилює всіх господарів. Хочеться поставити на стіл святкові, оригінальні, можливо, навіть екзотичні продукти. У той же час, багато шукають максимально прості і легкі рецепти.

Салат з креветок з полуницею

Досить незвичайне поєднання. Мало який салат може похвалитися такою різноманітністю. Незважаючи на екстравагантність, страва здатна приємно здивувати в 2019 і 2020 році. Та й готувати його нескладно. Варто відзначити, що харчуватися морепродуктами дуже корисно.

Ингредиенты:

Креветки;

Полуниця;

Помідори;

Авокадо;

Апельсин.

Заправка:

Оливкова олія;

Малиновий оцет;

Цукор, сіль, перець.

Спосіб приготування:

Полуницю і помідор потрібно нарізати великими шматками, очищений апельсин - кубиками. авокадо - тонкими скибочками. Креветки потрібно підсмажити на сковорідці. Поки морепродукт стигне, змішуємо в салатниці заправку: малиновий оцет, сіль, цукор, перець і оливкове масло. Змішуємо. Можна додати інші овочі або фрукти за смаком.

Салат з руколою і фетою

Трохи складна й дорога, але вишукана страва. Заради Нового року не гріх заморочити і порадувати близьких цікавим поєднанням. До того ж, салат не містить м'яса.

Склад:

Рукола - один пучок;

Перепелині яйця;

Помідори черрі;

Маслини;

Фета;

Соус вінегрет.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно замочити рукколу в холодній воді на 30 хвилин, щоб зникла гіркота. Паралельно слід відварити кілька перепелиних яєць, а коли вони приготуються - очистити і розрізати на дві частини. Помідори теж ріжемо навпіл. Сир фету слід нарізати кубиками. Викласти на тарілку зелень, потім половинки чері та перепелиних яєць, сир фета, маслини. Заправити соусом вінегрет. Все готове до подачі.

Салат з яблук і журавлини

Ще одне смачна страва, яке добре піде під закуску і практично до будь-якого гарніру. Відмінний салат на Новий рік. Ось рецепт:

Склад:

Пучок шпинату;

Латук;

Яблуко;

Волоський горіх;

Журавлина;

Моцарелла;

Соус вінегрет.

Спосіб приготування:

Як і в минулому рецепті, зелень потрібно на півгодини залишити у воді. Журавлину і яблука, попередньо помивши, нарізати тонкими скибочками. Волоські горіхи треба підсмажити на сковороді або підсушити в духовці. Ось і все, залишилося тільки викласти інгредієнти в миску і змішати з соусом. Якщо людина поділяє суворі вегетаріанські переконання - можна обійтися без моцарелли.

Салат з куркою, грибами, огірком і болгарським перцем

Дуже насичений і смачний салат. Підійде для гостей, які не вживають майонез, але люблять поласувати м'ясом з овочами. Представляємо рецепт з фото.

Склад:

Половина червоної цибулини;

Чайна ложка цукру;

Оцет 9% - чайна ложка;

100 мл гарячої води;

Болгарський перець;

Оливкова олія;

Часник - два зубчики;

Печериці - 400 грамів;

Огірок;

Варена куряча грудка;

Столова ложка лимонного соку.

Сіль.

Спосіб приготування:

Цибулю необхідно нарізати півкільцями і замаринувати. Для цього в миску заливаємо гарячу воду, оцет, половину чайної ложки солі і трошки цукру. Перемішати, щоб все розчинилося, і накрийте кришкою.

Перець ріжеться великими шматками. Киньте в гаряче масло великі шматочки часнику і обсмажте до золотистої скоринки. Коли він віддасть свій аромат - можна викидати або використовувати в іншій страві. На цьому рослинному маслі, яке змішалося з часниковим соком, потрібно посмажити перець. Після появи скоринки - викласти і посолити. Масло нагоді ще й для смаження печериць. Їх потрібно нарізати тонкими пластинками. Під час приготування - посолити.

Відварену грудинку наріжте великими шматочками, як і огірок. З ємності з цибулею злийте весь маринад, а потім додайте до м'яса разом з перцем і грибами. Для заправки знадобиться змішати дві ложки рослинної олії з невеликою кількістю лимонного соку (за смаком). Змішавши всі інгредієнти, дайте салату настоятися близько 20 хвилин. Потім можна їсти.

Тайський салат з сьомгою і помело

Україна - багатокультурна країна. Тому будь-якого новорічного столу не завадить крапелька східного колориту. Незвичайні поєднання риби і цитруса, гострих і солодких продуктів здивують навіть найдосвідченішого гурмана.

Склад:

Слабосоленої сьомги - 250 грамів;

Рубані базилік кінза;

Соєвий соус;

Лимонний сік;

Помело - 2 штуки;

Авокадо - 2 штуки;

Цибулина;

Цукор;

Половинка перцю чилі;

Арахіс рубаний - 2 столові ложки;

Рослинне масло.

Приготування:

Насамперед потрібно відокремити у авокадо м'якоть і нарізати її кубиками. Щоб підготувати помело - чистимо, розриваємо на часточки, знімаємо з кожної плівку і відокремлюємо волокна. Цибулю ріжемо півкільцями, а перець - кубиками, попередньо знявши шкірку. Філе сьомги ріжемо на смужки.

Для приготування страви потрібно посмажити цибулю на рослинній олії до золотистого кольору, а арахіс - на сухій сковороді. Вже готові горіхи слід подрібнити.

Всі зазначені вище інгредієнти потрібно змішати в салатниці. А потім заправити соєвим соусом, змішаним з лимонним соком, цукром і дрібно нарізаним перцем чилі. Нічого складного. Наостанок, рекомендується прикрасити страву за своїм смаком.

Нагадаємо, продукти на Новий рік: у скільки обійдеться українцям святковий стіл.

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