Політолог і журналіст Юрій Романенко в жорсткій формі висловився про депутата Святослава Вакарчука



Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.



"Щодо виступу Вакарчука в Мінську, я завжди говорив, що як політик Славік - повне гівно. Непослідовне, нерішучий, самозакохане. Особливо контрастне на тлі заяв партії про необхідність виходу з Мінських угод", - повідомив журналіст.



Такий коментар він дав у зв'язку з виступом депутата на корпоративі в Мінську.

В коментарях українці висловили солідарність з цим висловлюванням.



"Так він заяву партії навіть не читав, за нього в Рошені хрестик поставили", "Славко дуже потрібен. Він начебто красивою мисливської собаки. І поговорити можна між справою, і, якщо гарний екстер'єр, інші мисливці заздрять", "Може Славік просто здійснював культурну диверсію?", - писали під постом журналіста.







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