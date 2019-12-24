Російська пропаганда примудрилася перекрутити історію українського підлітка-героя до невпізнання

У Дніпрі нагородили 16-річного курсанта Криворізького ліцею Олександра Гаркушу, сина "кіборга", який влітку в селі Пашина Балка врятував п'ятьох дітей, котрі незрозуміло як знайшли бойову гранату і підпалили її в пісочниці.

Хлопець відібрав у них «іграшку», але не встиг відкинути, боєприпас здетонував у нього в руках. Сашко залишився без пальців на правій руці, переніс три клінічні смерті і три операції, провівши 15 днів в реанімації. Після стабілізації стану він ще три місяці перебував під наглядом лікарів.

Й ось тепер волонтери громадської організації «Інваліди і воїни АТО» нагородили сміливого підлітка медаллю «За вірність національній ідеї», а у Дніпропетровській облраді він отримав іменний годинник за порятунок життя.

Як виявилося, навіть такий героїзм у сепарских пабликах можна спотворити під найвигіднішим кутом.

Так, якийсь Мілан Вукмирович на своїй сторінці в мережі поділився публікацією під назвою «Україна – ганьба світу», де ця історія, м'яко кажучи, подана інакше.

За словами «чесного джерела», хлопець вирішив влаштувати війну в пісочниці, взяв гранату у батька, який воював в АТО, і кинув її у дітей. Нібито після цього шістьох дітей посікло осколками, порушника заарештували, а потім тато його «відмазав», і суд закрив очі на все. Більш того, його нагородили».

Скріни того, як подають інформацію українські та сепаратистські ЗМІ, опублікував у мікроблозі користувач під ніком Vіtаuskаs.

«Як створюються «розіп'яті хлопчики» і «українські фашисти». Можна було б і посміятися, але проблема в тому, що у ватної більшості росіян зовсім немає мізків. Абсолютно. І багато разів повторена брехня стає правдою. Це і є головний принцип путінської пропаганди», – написав він.

«Мене така ватна п**та найбільше дратує, знають, що мелють дику брехню, але все одно продовжують брехати і верещати, що вони це бачили власними очима! Це психічно хворі придурки і, мені здається, невиліковні», «А вони й нічого не вигадують....читаючи першу статтю чудово усвідомив, що це росіянська реальність! Будь на місці синок чинуші, судді або ще когось з наближених... тому росіяни і вірять, що для нас це вже не з розряду повсякденних речей!!!», – відповідають в коментарях.

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