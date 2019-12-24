Стало відомо, що буде з доларом в Україні 26 грудня

Як повідомляє Politeka, Національний банк України визначився з новим курсом валют.

Долар США подешевшає на 2 копійки і буде коштувати 23,25 гривні.

Варто відзначити, що це найнижчий показник майже за чотири останніх року. Останній раз на такому низькому рівні долар був 13 січня 2016-го, коли коштував 23,26 грн.

Уточнимо, що в середу, 25 грудня, Україна відзначає перше Різдво і в банках буде вихідний день.

Раніше ми писали про те, що останні тижні гривня стабільно зростала, чим дуже порадувала всіх, хто зацікавлений у купівлі валюти. Але незважаючи на це ціни на багато які товари продовжують рости. Багато хто до цих пір не можуть зрозуміти, чим викликане переможну ходу гривні, особливо на тлі найрізноманітніших прогнозів, які було важко назвати позитивними.

Український політолог Микола Давидюк на своєму Youtube-каналі вирішив зробити свій прогноз про те, що ж буде далі з гривнею і, чому зараз такий курс валют.

Політолог назвав основні причини, чому гривня стабільно зміцнилася на ринку валют.

"Держава розміщував багато коштовних паперів в Україні та Європі, тому і отримала велику кількість валюти. Завдяки цьому Україна змогла стабілізувати курс гривні. Друга причина - Україна повертає велику кількість боргів. Вигідно повертати борги маючи низький курс валют, з бюджету забирають менше гривневої валюти та обмінюють її на іноземну. Тому це дуже хитрий хід для держбюджету", - пояснив Микола Давидюк.

Він також зазначає, що в майбутньому цей стабільний курс може впасти і тоді українцям буде важко. Давидюк також порадив, що краще зробити прямо зараз, поки не стало пізно.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

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