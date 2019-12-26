Погода в Україні 26 грудня різко зіпсується через те, що країну накриє потужний циклон

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, по всій країні буде невеликий дощ. Лише на Закарпатті та Прикарпатті буде йти мокрий сніг. Також можливий туман.

На західній Україні очікується 1-5 тепла вдень. Вночі стовпчик термометра покаже від -1 до +3 за Цельсієм

Жителям північних регіонів пощастило трохи більше. Вітер і дощі будуть супроводжуватися невеликим теплом – 4-6 градуси. Вночі повітря охолоне до 3-5 тепла.

Центральні області чекає дощ і місцями туман. На вулиці буде 3-5 градуси тепла. Вночі, згідно прогноз синоптиків, стовпчик термометра покаже аналогічні показники.

На півдні України в четвер буде 4-7 тепла та невеликі дощі. Вночі стовпчик термометра покаже 4-6 за Цельсієм.

Найхолодніше буде на сході. Денні 2-5 тепла перетворяться в -1+5 градуси вночі.

У Києві синоптики прогнозують невеликий дощ і денні 3-6 тепла. Вночі повітря охолоне до 2-5 за Цельсієм.

Уточнимо, що причиною настільки різкої зміни погоди є те, що Україну накрив потужний циклон Ailton.

Як повідомлялося раніше, погода підготувала українцям чимало випробувань, разом з тим, і без довгоочікуваних приємностей – не обійдеться. Такою думкою поділилася синоптик Наталка Діденко.

Так, за прогнозами, в Україні найближчим часом буде сиро, місцями – мокро, на заході – нарешті, піде сніг.

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