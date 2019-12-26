2020 рік почнеться для українців з тривалих вихідних

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в наступному році українців чекають два релігійних і дев'ять державних свят, на які вони не будуть працювати.

1 січня, традиційно, в Україні відзначають Новий рік, а 7 січня - православне Різдво. 8 березня українці відзначають Міжнародний жіночий день, а на 19 квітня цього року випадає Пасха.

Також вихідні в 2020 році випадають на такі дні: 1 травня - День праці; 9 травня — День перемоги над нацизмом; 7 червня - Трійця; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності; 14 жовтня - Дня захисника України; 25 грудня - Католицьке Різдво.

Не варто забувати, що якщо офіційні свята випадають на суботу або неділю, то вихідний автоматично переноситься на понеділок. Тому українці можуть розраховувати в 2020 році на ще п'ять додаткових вихідних: 6 січня, 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня і 29 червня.

Раніше ми повідомляли про те, що у Епіфанія винесли вердикт щодо перенесення дати Різдва в Україні. Як повідомив прес-секретар ПЦУ Євстратій Зоря, поспішна церковна реформа може посилити настрої в українському суспільстві.

Він також заявив, що Україні поки не варто поспішати з перенесенням дати Різдва і переходом ПЦУ на григоріанський календар.

Соратник Епіфанія не сумнівається, перехід на григоріанський календар може викликати дуже негативні наслідки в українському суспільстві.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні спроби зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесе сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", – додав Євстратій Зоря, коментуючи можливе перенесення дати Різдва в Україні.

Нагадаємо, перенесення Різдва на 25 грудня: Епіфаній зробив позовна заява.

Як повідомляла Politeka, заява ПЦУ про перенесення Різдва сколихнуло українців.

Також Politeka писала, що перенесення Різдва в Україні: у Епіфанія винесли важливий вердикт, "в два рази більше...".