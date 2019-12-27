Щоб привітати своїх родичів, друзів або колег по роботі з Новим роком, одних подарунків буде мало. Обов'язково потрібно прочитати який-небудь гарний, душевний вірш. Його можна написати самостійно, або ж знайти підходящий, який «візьме за душу».

Новий рік — один з найбільших світових свят у році. Він об'єднує всіх жителів планети, незалежно від релігії, упереджень і національності. Більшість країн світу зустрічає черговий календарний 1 січня. Традиційні атрибути будь-якого Нового року: подарунки, ялинка, гірлянди, чарівник, який виконує бажання, і, звичайно ж, привітання. Зазвичай, це гарні вірші.

Як привітати родину та друзів з Новим роком

Сім'я — найважливіше, що є у кожного з нас. Тому і вітати рідних потрібно з особливим підходом. Звичайно, краще для торжества написати щось самостійно: придумати вірш або скласти прозу. Але далеко не завжди це виходить. В цьому випадку можна взяти вже готовий, красивий вірш привітання:

Новий рік — чудовий час!

Хай здивує щастям вас

Щоб було добро, кохання.

Тож тримайте привітання:

Будьте щасливі і здорові,

І живіть завжди в любові,

Посмішок завжди багато,

Все життя було як свято!

Щоб красиво привітати друзів з Новим роком, не потрібно багато думати і планувати, на те вони і друзі, щоб просто весело відреагувати на все, що ви скажете. Але не варто занадто користуватися добротою близьких, підберіть для них гідний вірш.

Вітер віє, завиває

Білий сніг кругом кружляє,

Новий рік чека за рогом

Довга буде в нас дорога.

Разом будем шлях долати,

І гуляти, й працювати…

Хай здійсняться усі мрії,

Побажання та надії!

На Новий рік сім'ю і друзів можна привітати якимось жартівливим віршиком. Будь-то насмішка, підкол або задерикуватий гумор, не важливо, головне правильно подати привітання. Ось невеликий приклад:

Привітаю з Новим роком

Щоб ішли невпинним кроком,

Вас не стримував ні сніг

Ні кривий слизький поріг.

Дід Мороз таки зайшов

Мимо сивий не пройшов,

Подарунки нам заніс

І погрів свій синій ніс.

Хай у вас збувається

Що тільки забажається,

Все погане вмить покине

Щастя в хату тільки лине.

Привітання колег з Новим роком у віршах

Тут важливо бути стриманим, дотримуватися корпоративної етики, особливо, якщо в залі є начальство. Не варто забувати, що навіть келих міцного спиртного може зіграти злий жарт. Саме тому, на Новорічне святкування з колегами варто брати листочок з віршем-поздоровленням. Так, ви ніколи не скажите чогось зайвого.

Новий рік уже в оселі

Гості всі уже веселі,

Всім я хочу побажати

Щоб весь світ в кармані мати.

Щоб завжди було тепло

Золото рікой текло,

На здоров’я не жалілись

Лиш красиві люди стрілись.

Дуже часто бувають ситуації, коли необхідно щось універсальне — вірш, яким можна привітати абсолютно всіх:

В Новий рік щоб сніг лапатий

Засипав нам усі хати,

Дід Мороз прийшов щоб знов

Радість нам привіз, любов.

Будьте ви завжди багаті

Посмішки були щоб в хаті,

Щастя панувало кожен день

Щоб співали радісних пісень.

І була у серці віра

І до Господа довіра,

В душах в нас завжди любов,

Це основа всіх основ!

Як придумати вірш самостійно

Дуже легко скласти вірш, якщо є чіткий план, як це зробити. Спочатку, рекомендується знайти співзвучні слова — рими, наприклад, «день — пісень», «знов — любов». Коли підібрано хоча б 3-4 таких пари, можна приступати до написання. На цьому етапі варто відкрити душу, подумати про те, що хочеться сказати, побажати. Об'єднуємо рими з придуманим текстом, наприклад, «бажаю, щоб не тільки в новорічний день, ви співали радісних пісень», «бажаю щоб кожен день любов, пробуджувала щастя, знов і знов».

Після написання, можна вичитати весь вірш, поправити, що не так. Коли є вже готовий текст, працювати з ним значно легше, ніж правити власні думки, які мають властивість зникати безслідно.

Деякі пишуть вірші-поздоровлення спонтанно, іноді без рими. І лише після викладу всіх думок, починають шукати способи, як об'єднати речення в групи, розбити на логічні частини, знайти співзвучні слова. Цей спосіб хороший тим, що авторові простіше висловити думки, ідеї, переживання.

Якщо немає сил написати гарний новорічний вірш, але хочеться привітати своїми словами, можна скласти прозу. Тут не потрібно розбивати текст на частини, шукати рими і мати якусь схильність до творчості. Проза пишеться швидко і складається з декількох частин (на Новий рік): вступ («Дорогі друзі!»), підбиття підсумків року, привітання. Вступ необхідний для того, щоб на вас звернули увагу. Провести старий рік і сказати про нього пару слів — невелика традиція. Вітати варто всіх відразу, щоб не відтягувати святкування на довжелезну балаканину.