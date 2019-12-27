Тепер все залежить від Верховної Ради

Нардепи хочуть посилити відповідальність для тих водіїв, які пересуваються по українських вулицях без "автоцивілки"

Про це пише портал 24.

Повідомляється, що відповідна норма вже закріплена в законопроекті, який був внесений до Верховної Ради.

За умови, якщо законопроект №2651 затвердять, то штрафи за відсутність "автоцивілки" зачеплять одразу дві категорії водіїв.

На даному етапі проект передбачає фінансові покарання у двох випадках: якщо у транспортного засобу немає страховки – 425 грн, та якщо цей автомобіль експлуатується – 850 грн. Нагадаємо, що зараз через відсутність "автоцивілки" у автовласника, який керує транспортним засобом, передбачений штраф у 425 грн.

Головним доказом наявності цієї "автоцивілки" буде не паперовий бланк, а наявність інформації про цей документ в єдиній базі даних.

Крім цього, штрафи торкнуться і керівників автопарків, які випускають на лінію транспортні засоби без страховки. Їм доведеться заплатити від 680 до 1700 гривень. Також нардепи хочуть скасувати штраф за відсутність стікера про страховку.

Також нардепи пропонують істотно змінити порядок індексації розмірів страхових сум (зараз ліміти складають 130 тис. і 260 тис. грн на здоров'я і матеріальний збиток відповідно).

Більш того, в законопроекті, який був поданий у Верховну Раду, прописана можливість оформлення договору страхування електронному вигляді на додаток до паперовій формі.

Раніше ми повідомляли про те, що Рада підготувала українським водіям нові драконівські штрафи, які набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Штрафи торкнуться тих водіїв, яких спіймають за кермом автомобіля в нетверезому стані.

У тому випадку, якщо порушника зловлять в подібному стані, то йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Крім цього, йому загрожує позбавлення водійських прав на строк до трьох років.

За умови, якщо порушника зловили вдруге, то йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень.

Не варто забувати, що керування транспортним засобом у стані сп'яніння юридично буде вважатися кримінальним проступком з спрощеним досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

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