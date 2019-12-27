Винними у гучному скандалі з «Укрбодом» кияни вважають колишнього главу компанії Максима Микитася і мера столиці Віталія Кличка

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" з 19 по 24 грудня 2019 року.

На питання «Хто, на вашу думку, в першу чергу винен у ситуації, яка виникла з будівельною компанією «Укрбуд»?» 24,2% респондентів назвали Микитася. І 21,8% вважають, що в ситуації винна столична влада на чолі з мером Віталієм Кличком

Відзначимо, в ході дослідження опитано 1000 респондентів віком 18+. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Нагадаємо, раніше директор компанії "Укрбуд Девелопмент", яка зараз відповідає за будівництво житлових комплексів «Укрбуду», заявив, що Микитась "з самого початку плутав оборотні кошти з прибутком".

«Потуги Микитася призвели до блокування роботи Укрбуду, який тільки почав відновлювати активність на будмайданчиках, інвестори не захотіли продовжувати фінансування в конфліктній ситуації. І зараз "завдяки" Микитасю і каші, яку він заварив, навколо Укрбуду ситуація патова. Продажу немає, системного інвестора вже теж, клієнти мітингують під Адміністрацією президента», - резюмував Майборода.

Микитась Максим

Директор "Укрбуд Девелопмент" також прокоментував інтерв'ю Микитася, яке той дав напередодні одного і телеканалів і в якому звинуватив у проблемах компанії її керівництво.

«Нам теж є що винести в публічну площину, але не голослівно, а з документами про шикарне життя Микитася, його активи та скелети в шафі. Але замість копання в брудній білизні ми вважаємо за краще працювати. Працювати, щоб всі наші клієнти отримали свої квартири», - підкреслив Майборода.

Він згадав будинок Микитася на Осокорках за 160 мільйонів гривень та іншу нерухомість ще на 500 мільйонів, Lamborghini Urus вартістю 700 тисяч доларів, броньований "Майбах" за 600 тисяч, Aston Martin за 300 тисяч.

«Одним з найбільш дорогих захоплень виявилася політика - перемога в одних виборах і програш в інших коштували більше 300 млн. грн.! Ну, і вишенька на торті - 1,5 млрд гривень було витрачено на придбання різних активів, типу спроби придбання Промінвестбанку, купівля Теплоенерго, бази відпочинку, різні майданчики та непрофільні бізнеси, які, крім збитків нічого не принесли», - резюмував директор "Укрбуд Девелопмент".

Нагадаємо, «Укрбуд» нардепа Максима Микитася може виявитися пірамідою: злодійство під прикриттям мандата.

Як повідомляла Politeka, Держбюро розслідувань розкрило схему незаконного захоплення земельних ділянок «Укрбудом» Мыкытася.

Також Politeka писала, що названий лобіст забудовників з найближчого оточення Кличка.