Дочка Дмитра Пєскова Ліза розкрила своє ставлення до головного пропагандиста РФ Володимира Соловйова
Юна дочка прес-секретаря Володимира Путіна давно живе в Європі і при цьому не соромиться розповідати про своє розкішне життя і навіть давати поради росіянам. Так, дівчина вирішила влаштувати черговий інтерактив зі своїми підписниками, і відповісти на їхні запитання на своїй сторінці в Instagram.
Відповідаючи на питання про те, де жити краще – у Росії чи в Європі, Ліза вирішила уникнути однозначних формулювань.
«Я вважаю, що в 21 столітті потрібно прагнути до можливості змінювати локацію», - заявила дівчина.
З'явилися фото Заворотнюк на модній події: зірка шокувала зовнішнім виглядом, "ніякого раку..."
Брежнєва влаштувала дикі танці у ванній і крупно зганьбилася: "Думає, проживе в любові..."
Дочка Потапа влаштувала брудні танці прямо на столі: «Ось це соковито!»
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Серед іншого вона розповіла про те, що зараз навчається на першому курсі магістратури в МДІМВ, у неї є лише російське громадянство, і вона знає три мови – російську, англійську і французьку.
При цьому увагу РосЗМІ привернула відповідь дівчини на питання про те, кому вона віддає перевагу серед журналістів: одному з найодіозніших російських пропагандистів Володимиру Соловйову або популярному відеоблогеру Роману Дудю. Дівчина віддала перевагу останньому.
Залишається тільки гадати, як до такого вибору дочки поставився б сам Дмитро Пєсков.
Раніше Ліза Пєскова поділилася кількома історіями у своєму мікроблозі в Instagram. 21-річна білявка обурена безцеремонністю людей, які до неї підходять з незрозумілими претензіями. Зокрема, дівчина повідомила, що напередодні у неї була неприємна розмова з чоловіком 50 років в спортивному залі. Вона так і не зрозуміла, що той від неї хотів. Коментують припускають, що це заздрість.
"Сьогодні вранці в спортзалі до мене підійшов чоловік 50 років і сказав: «Чуєш, а я тебе знаю, ти відома донька», - написала Ліза у соцмережі 12 листопада.
Крім того, дівчина згадала про подібний випадок у спортзалі, який стався з нею раніше, вже з іншим представником сильної статі:
"Одного разу чоловік (для мене - мужик) у спортивному залі підійшов до доріжці, на якій я бігла і з насмішкою по-хамськи запитав: «Ну че, на двох роботах ореш?».
Нагадаємо, дочка Пєскова вразила змінами в зовнішності: "татусеві вуса".
Як повідомляла Politeka, переполох в сім'ї Пєскова, буде весілля: як виглядає скандальна наречена.
Також Politeka писала, що дочка Пєскова накинулася на Путіна, розкрилася скандальна правда.