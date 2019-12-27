Дочка Дмитра Пєскова Ліза розкрила своє ставлення до головного пропагандиста РФ Володимира Соловйова

Юна дочка прес-секретаря Володимира Путіна давно живе в Європі і при цьому не соромиться розповідати про своє розкішне життя і навіть давати поради росіянам. Так, дівчина вирішила влаштувати черговий інтерактив зі своїми підписниками, і відповісти на їхні запитання на своїй сторінці в Instagram.

Відповідаючи на питання про те, де жити краще – у Росії чи в Європі, Ліза вирішила уникнути однозначних формулювань.

«Я вважаю, що в 21 столітті потрібно прагнути до можливості змінювати локацію», - заявила дівчина.

Серед іншого вона розповіла про те, що зараз навчається на першому курсі магістратури в МДІМВ, у неї є лише російське громадянство, і вона знає три мови – російську, англійську і французьку.

При цьому увагу РосЗМІ привернула відповідь дівчини на питання про те, кому вона віддає перевагу серед журналістів: одному з найодіозніших російських пропагандистів Володимиру Соловйову або популярному відеоблогеру Роману Дудю. Дівчина віддала перевагу останньому.

Залишається тільки гадати, як до такого вибору дочки поставився б сам Дмитро Пєсков.

Раніше Ліза Пєскова поділилася кількома історіями у своєму мікроблозі в Instagram. 21-річна білявка обурена безцеремонністю людей, які до неї підходять з незрозумілими претензіями. Зокрема, дівчина повідомила, що напередодні у неї була неприємна розмова з чоловіком 50 років в спортивному залі. Вона так і не зрозуміла, що той від неї хотів. Коментують припускають, що це заздрість.

"Сьогодні вранці в спортзалі до мене підійшов чоловік 50 років і сказав: «Чуєш, а я тебе знаю, ти відома донька», - написала Ліза у соцмережі 12 листопада.

Крім того, дівчина згадала про подібний випадок у спортзалі, який стався з нею раніше, вже з іншим представником сильної статі:

"Одного разу чоловік (для мене - мужик) у спортивному залі підійшов до доріжці, на якій я бігла і з насмішкою по-хамськи запитав: «Ну че, на двох роботах ореш?».

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