Час невблаганно рухається вперед. І ось вже настає Новий 2020 рік. Весь світ входить у нове десятиліття. Зрозуміло, це подія потрібно як слід відзначити і зробити так, щоб воно запам'яталося надовго. Допоможе гарна новорічна традиція - дарувати подарунки. Як відомо, найбільше святковим сюрпризам радіють діти. Але дорослі часто не можуть вигадати, що ж подарувати малюкові. Сподіваємося, Politeka.net допоможе визначитися.

2020 - рік Білого Металевого Пацюка

Символом 2020 року є Білий Металевий Пацюк. Варто відзначити, що за східним календарем новий рік почнеться з 25 січня і триватиме до 11 лютого 2021 року. Астрологи радять враховувати схильності символічного тваринного при виборі подарунків. Крім того, з Щура починається новий цикл східного календаря тривалістю до 12 років. Тому прикметами рекомендується приділити більше уваги. Адже початок циклу має великий вплив на всі знаки Зодіаку і визначає їхню долю на найближчі 12 років.

Сам Щур цінує в людях практичність, раціональність, скромність і порядність. За переказами ті, хто продемонструє ці якості в Новий рік, отримає від містичного гризуна допомогу у всіх починаннях. А їй є що запропонувати. Адже Пацюк вважається найспритнішим і найхитрішим з усіх тварин. Легенда свідчить, що саме вона першою прибігла на зустріч з Буддою, за що отримала перше місце у календарному циклі. Щур не стала бігти сама, а вилізла на спину Бику. Перед самим фінішем вона стрибнула далеко вперед і випередила конкурентів.

У Китаї популярна історія про те, як Щур врятував людей від голодної смерті, принісши їм зернятко рису. Саме тому вважається, що тварина приносить багатство і благополуччя, а також без праці звертає проблеми в можливості. Незважаючи на свою раціональність, Щур любить мистецтво і підтримує різних творців. Вона не заперечує, якщо людина витрачає гроші на приємні враження. Головне, щоб вона при цьому була добропорядною і не шкодила оточуючим.

Навіть під заступництвом Щури, людям у 2020 доведеться багато працювати. Адже рік буде высокосным. Зате працьовиті і сімейні люди отримають можливість купити щось дороге (лише б корисне), а також завести корисні зв'язки і нових друзів.

Звичайно, діти не заморочуються східними традиціями і просто хочуть отримати подарунок на Новий рік. Багато хлопців чекають новорічного дива і впевнені, що коробки з подарунками під ялинку кладуть не батьки, а Дід Мороз. Відчуття казки робить їх по-справжньому щасливими. Поетом краще підтримати чарівну атмосферу. Це допоможе з вибором - можна попросити малюка написати лист Дідові Морозу і вказати, що він сам хоче знайти під ялинкою. Немає кращого подарунка, ніж той, який малюк попросив сам.

Можна порадувати дітей, вбравшись у костюм Діда Мороза або запросивши аніматорів. Якщо ж дитина і сам не визначився у своїх бажаннях - у цьому матеріалі зібрані самі кльові і незвичайні ідеї. Дізнайтеся, які класні подарунки дарують дітям і онукам різних віків.

Подарунки дітям до року

Навіть якщо чадо дуже маленьке і не розуміє суті Нового року, батькам і родичам приємно радувати його іграшками. Якщо малюкові кілька місяців від народження, рекомендується подарувати йому безпечні м'які іграшки, брязкальця, підвіску на ліжко або щось таке, що буде привертати його увагу. Коли дитина чимось зацікавлена - вона менше вередує, плаче від нудьги і проситься на руки. Якщо батьки ще не встигли купити коляску - це хороший подарунок для всієї родини. А от солодкі частування поки краще не даруйте.

На півроку - сім місяців малюк починає активно розвиватися не тільки фізично, а й розумово. Він вимовляє перші звуки і пробує самостійно рухатися. У цьому віці йому знадобляться пищали іграшки, які можна самостійно пожамкать. Хорошим вибором будуть музичні книги з картинками, розвиваючі килимки. Для особливо жвавих варто купити дитячі ходунки. Такий новорічний презент допоможе зміцнити м'язи і допоможе швидше навчитися ходити самостійно.

Багато немовлята в цьому віці люблять купатися у ванній. Щоб їм було цікаво, можна подарувати спеціальні плаваючі іграшки. Або просто банний набір: рушник, халат, шампуні, засоби для догляду за ніжною шкірою. А якщо у батьків немає - дитячу ванночку.

Приблизно в десять місяців дитина вчиться самостійно ходити. Вона вже досить тямуща, щоб осмислено взаємодіяти з предметами. У цьому віці маляті краще подарувати на новорічні свята простенькі головоломки - збірну пірамідку або коробку з отворами під певні фігури. Хлопчикові, як правило, вже цікаві машинки. Головне, щоб у них не було дрібних деталей, які легко проковтнути. Для маленьких хлопців продаються дешеві іграшки з дерева, які складно зламати.

В рочок більшості дітей цікаві різні музичні подарунки. Наприклад, іграшки, які програють мелодію при натисканні на кнопку. Все ще актуальні розвиваючі забави. Нехай тренують уяву і спритність за допомогою великого конструктора. Можна подарувати м'ячик - у цьому віці діти люблять рухливі ігри незалежно від статі. Або тварину-гойдалку. Але доведеться контролювати, щоб чадо не забилося з такою іграшкою. А ось однорічній дівчинці вже варто подарувати ляльку, наприклад, пупса або цікаву тваринку. М'які іграшки краще вибирати з розсипчастим наповнювачем - це буде розвивати дрібну моторику дитини.

Подарунки для дітей дошкільного віку

У два роки коло інтересів малюків сильно розширюється. Вже можна помітити творчі нахили. Якщо дитина любить слухати історії - можна подарувати їй велику книгу казок або підготувати збірку кращих мультфільмів. Маленькому художнику варто залишити під ялинкою набір для малювання: альбоми, невеликі мольберти, фломастери, олівці, фарби і так далі.

Є діти, яким у цьому віці особливо цікаві машинки або солдатики. У такому разі радимо подарувати кумедний ігровий килимок, щоб зробити для малюка великий простір для гри на підлозі. Є килимки у вигляді міст, де зображені будинки і дороги. Можна купити і зібрати залізницю, якою буде кататися паровоз.

Дівчинки часто грають в “дочки-матері”. Тому добре б піднести в подарунок ляльку-дитину з коляскою, змінним одягом та іншими речами. Багато також захоплюються музикою і радіють музичних інструментів. Альтернативою ляльок, що зображують людину, стануть веселі тварини. Дитина зможе влаштувати власний зоопарк. Не можна забувати і про розвиток розуму - купуйте малюкам хороші головоломки, пазли та розвиваючі книги.

Трирічній дитині набагато простіше управлятися з конструкторами. Діти в цьому віці вже не норовлять пробувати світ на смак і не тягнуть в рот дрібні деталі. Тому їм можна дарувати Lego, збірні іграшки і роботів та трансформерів. Доньці підійде іграшкова кухня, де вона зможе повторювати за мамою. Крім того, трирічні діти добре дізнаються улюблених героїв і будуть раді іграшок у вигляді персонажів. Краще вибирати популярні мультики.

Крім того, в три роки малюки добре бігають і управляють своїм тілом. Їм вже можна придбати перше транспортний засіб (коляска не рахується). Хлопчикам і дівчаткам дарують самокати, біговелы, велосипеди, маленькі автомобілі або мотоцикли на електричному приводі. Останні дуже часто мають пульт, через який машиною керує хтось із дорослих.

Подарунки для школярів

У п'ять років вибрати подарунок для дитини стає складніше, адже вона стає дедалі вибагливіші в своїх інтересах. Благо, сучасної індустрії є чим здивувати. Для хлопчиків роблять цікаві конструктори з великою кількістю деталей, пазли, комп'ютерні ігри, моделі автомобілів, гоночні траси.

Дівчаток можна порадувати дорогими ляльками, пазлами, дитячою косметикою, набори для рукоділля. Маминої принцесі вже хочеться відчути себе вмілою господинею і красунею. Вони вже здатні самі робити собі оригінальні прикраси з бісеру, плести браслети, вишивати і так далі. І будуть вдячні, якщо батьки допоможуть їм у цьому.

У шість-сім років будь-яка дитина вже ходить до школи. Нові знання не шкідливо підкріпити на дому. Так на новий рік допитливим дітям варто подарувати пізнавальну енциклопедію або настільну гру. Можливо, в цьому віці школяр вже дозрів для першого смартфона або планшета. Краще почати знайомство з недорогих моделей. Головне, не розбалувати раніше часу. У той же час, зараз в гаджетах є функції, потрібні для навчання. А ось шкільні приналежності дарувати не варто - їх краще купити не в якості подарунків.

У цьому віці деякі діти вже серйозно захоплюються спортом. Можна оригінально привітати улюбленця, подарувавши йому дорогий м'яч, гарну форму або квиток на матч улюбленої команди.

Щодо дорослої доньки варто подарувати красиве прикраса: браслет, кулон, сережки і т. д.

В будь-якому віці дітей обрадує солодкий сюрприз. До Нового року у всіх магазинах продають готові подарункові набори, куди входять цукерки, шоколадки і печиво, що дуже полегшує життя мами і тата. Такий подарунок можна зібрати своїми руками і вручити на додаток до інших подарунків. Або просто покласти під ялинку. Наприклад, приготувати прикольні шоколадні десерти або інші солодощі до свята. Смачне частування буде приємно і школяру, і зовсім маленькій дитині. Будьте акуратні, щоб малюк не переїв солодкого.

Майте на увазі, що в 2019 році подарунки можна без праці замовити в інтернеті. Врахуйте, що посилка приходить не відразу, тому варто поквапитися заздалегідь. Не забудьте - велику роль відіграє подарункова упаковка. Вона зберігає інтригу до самого кінця. Існують різні варіанти оформлення. Можна прикольно упакувати річ, надавши їй інші обриси. І додати всередину привітання з Новим роком.

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