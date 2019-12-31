В Україні прихід Нового року зустрічають з великим розмахом. Українські сім'ї накривають чи не самий багатий стіл за всі свята. Важливу частину новорічного меню складають салати. Складно уявити Новий рік без них. Ось цікаві рецепти на будь-який смак, які внесуть різноманітність у будь-яке застілля.

Ось 2019 рік підходить до кінця. Він виявився досить насиченим. В Україні обрали президентом Володимира Зеленського, з'явилися нові депутати. З 31 грудня на 1 січня багатьом українцям хочеться спробувати незвичайні і оригінальні страви, які допоможуть запам'ятати рік та новорічні свята. Тут як не можна до речі припадуть жартівливі, прикольні і прості салати.

“Пацюк”

Для створення гарної і новорічної атмосфери можна вдатися до східних традицій. Вже давно прийнято приурочувати рік певній тварині. У 2020 році - це білий пацюк. Буде символічно, якщо саме він прикрасить святковий стіл. Покроковий рецепт з фото допоможе без праці приготувати цікавий і незвичайний салат, який сподобається всім гостям.

Інгредієнти для основи:

Куряча печінка - 350 грам;

Солодкий перець - 230 грам;

Сир твердий - 120 грам;

Лук - 180 грам;

Яйця - 5 штук;

Майонез - 180 грам;

Гірчиця - 1 чайна ложка;

Оцет 9% - 2 столових ложки або 30 мл;

Цукор - 1 столова ложка або 20 грам;

Масло рослинне - 2 столових ложки або 30 мл;

Сіль і чорний перець;

Прикраса:

Огірок - 1 штука;

Сосиска - 1 штука;

Перець-горошок;

Стебла петрушки.

Цибулю доведеться очистити і дрібно нарізати, скласти в миску, додати цукор, сіль і маленьку ложечку оцту. Все це потрібно залити 200 миллилатрами окропу і перемішувати, щоб кристали солі і цукру повністю розчинилися. Нехай 20 хвилин маринується під кришкою.

Печінка слід промити, крупно нарізати і закинути в гарячу сковороду, попередньо додавши рослинного масла. Цей продукт потрібно кілька хвилин обсмажити на сильному вогні, потім переключити на повільний і доготавливать під кришкою близько 10 хвилин, час від часу помішуючи. Коли печінка приготується, її краще остудити на холодній тарілці.

Паралельно можна зняти шкірку з солодкого перцю, нарізати маленькими кубиками і відправити на розігріту сковороду з рослинним маслом. Смажити потрібно близько п'яти хвилин, поки овочі не підрум'яниться і не втратить свою твердість. Після цього додаємо дрібку цукру і солимо. Перець теж повинен охолонути перед подальшими процесами.

Варені круто яйця слід очистити. Білки натираємо на дрібній, а жовтки - на середній тертці. Смажену печінку нарізаємо кубиками подрібніше, додаємо сіль і перець. З твердого сиру необхідно вирізати довгий хвостик. круглу форму можна надати овочечисткою. Залишився шматочок натираємо на тертці.

Третину маринованого лука без рідини додаємо до солодкого перцю. Решту потрібно викласти на плоску тарілку, зробивши основу для тулуба тварини. Для соусу слід змішати майонез з гірчицею, а готову суміш - додати в кулінарний мішечок. За допомогою насадки наносимо його сіточкою на цибулю. Зверху викладаємо печінку і злегка пресуємо її. Так страва не буде розсипатися.

Печінка покриваємо тонким шаром майонезу і посипаємо тертими жовтками. Потім йде ще один майонезний шар і цибулю з смаженим перцем. Покриваємо все це майонезно-гірчичним соусом і тертим сиром. Потім знову майонез і білки.

Усього цього необхідно надати форму щура: товсту ззаду і звужену спереду. З тонких шматочків ковбаси робимо вуха, а з перцю горошком - очі і ніс. Додаємо сирний хвіст, вуса із стебел петрушки і брови з огірка. Символ Нового 2020 року готовий до подачі.

“Годинник"

Ця страва буде нагадувати гостям і господарям періодично перевіряти час, щоб не пропустити прихід Нового року. Розповідаємо покроково.

Інгредієнти:

Запечене куряче філе - 300 грам

Твердий сир - 150 грам

Курячі яйця - три штуки

Корейська морква - 150 грам

Майонез - близько чотирьох столових ложок

Як приготувати:

Для початку необхідно нарізати куряче філе кубиками, Потім натерти на тертці окремо сир і варені яйця (розділити жовтки і білки). Щоб надати салату потрібну форму, слід збирати його в рознімної формі для торта - краще невеликого діаметру. Туди потрібно інгредієнти викласти у такій послідовності: курка, корейська морква, жовтки, сир, білки. Шари слід змастити майонезом.

Зверху рекомендується прикрасити салат візерунком у вигляді циферблата годинника. Втім, при бажанні можна декорувати по-іншому. Після того, як салат настоїться протягом двох годин - можна подавати його на стіл.

"Новорічна ялинка"

Не тільки смачна їжа, але ще й тематичне прикраса для новорічного столу.

Інгредієнти:

Мед — 10 грам

Банани — 350 грам

Мандарини — 200 грам

Ківі — 350 грам

Кунжут — 10 грам

Натуральний йогурт — 170 грам

Спосіб приготування:

Очищені від шкірки банани нарізати кружечками. Один такий шматочок заздалегідь відкласти для прикраси. Мандарини - теж почистити, розділити на часточки, витягнути кісточки ножем. Зняти шкірку з ківі і нарізати кружечками. Йогурт - помістити в глибоку тарілку і змішати з медом.

Збирати салат слід на плоскій тарілці. Нарізані банани і мандарини треба викласти у формі конуса або ступінчастою піраміди. Беремо суміш йогурту і меду, обмазуємо фруктову конструкцію з усіх сторін. На неї клеїмо ківі, намагаючись зобразити ялинові гілки. З відкладеного шматочки банана вирізаємо зірку для навершя “ялинки” Наостанок, прикрашаємо “гілки” гірляндою з кунжутних зерен. Виходить один з найбільш новорічних салатів.

"Соняшник"

Просто яскравий салат, який сурову і холодну зиму нагадає про теплому літньому сонці.

Інгредієнти:

Куряче філе;

Шампіньйони(мариновані або сирі);

Курячі яйця;

Консервована кукурудза;

Маслини;

Цибуля порей;

Морква;

Чіпси;

Майонез.

Спосіб приготування:

Відварити моркву і яйця, натерти в різні тарілки. Нарізати курку і мариновані гриби маленькими шматочками. Якщо підготували сирі гриби - їх варто посмажити на сковороді разом з цибулею. Крім того, порей потрібно нарізати півкільцями. Викласти на тарілку шарами:

Курка;

Морква;

Шампіньйони;

Цибуля;

Яйця;

Кукурудза.

Перед подачею салату потрібно надати форму соняшника. Пелюстки квітки замінять чіпси, а насіння - маслини. При бажанні, можна додати трохи зелені.

Нагадаємо, продукти на Новий рік: у скільки обійдеться українцям святковий стіл.

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