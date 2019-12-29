Погода в Україні 29 грудня буквально «зірветься з ланцюга» і покаже всім свій зимовий характер

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, волога погода і похолодання охопить буквально всю територію країни. Повітря буде охолоджуватися, а опади на дорогах буде видно все сильніше. Це може створити небезпечну дорожню ситуацію.

Всюди, крім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей буде сніг. На Прикарпатті він буде навіть рясний. А ось в Одеській, Миколаївський, Кіровоградській та Дніпропетровській областях варто очікувати дощів.

Середня температура буде від 3 морозу до 2 тепла. У Карпатах варто очікувати 7011 морозу.

У Києві, згідно з прогнозом синоптиків, буде невеликий сніг та ожеледь. Температура в денний і нічний час буде в межах 0-2 морозу.

Як повідомлялося раніше, погодні умови в Україні найближчим часом ускладняться.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, сильний вітер 28 грудня, буде задувати на Правобережній Україні в результаті протистояння потужної антициклонічною області, яка буде сильно тиснути, з двома центрами - Wiltrud над Скандинавією, і Vanessa над Іспанією, і східним циклоном Ailton, який буде спиратися антициклонам.

Крім поривчастого вітру, на Заході України, в більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одеська, Миколаївська) у суботу очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Відповідно, на дорогах ситуація може бути складною, слизькій і, з-за щільних хмар, з поганою видимістю, особливо ввечері. Тому водіям потрібно бути дуже уважними. Швидше за все, не обійдеться без "апокаліпсису" на дорогах з кілометровими пробками і аваріями.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні.

А ще Politeka писала, погода змусить українців страждати.

Також Politeka повідомляла, що на Україну обрушиться безжалісний циклон.