Український письменник Андрій Курков розповів про різницю у менталітеті між українцями і росіянами

В ефірі ObozTV він зазначив, що українці більше схильні до демократичної анархії запорізьких козаків, а росіяни запрограмовані на обожнювання царя.

"Українці різних етнічних походжень перейняли від України матрицю соціально-політичної поведінки, яка існувала в 15-16 столітті. Це матриця демократичної анархії козацтва – території, яку можна вважати країною, але яка не мала фіксованих меж, власної валюти, розраховувалася між собою сріблом з Польщі, золотом з Туреччини, талерами з Німеччини. Одночасно мала вибори гетьмана, військову юстицію, військові суди і так далі", – заявив Курков.

У той же час, за його словами, в російському суспільстві - типова "матриця монархії, яка програмує в людині обожнювання царя".

"А коли від царя втомлюються, росіяни вбивають цього царя і обожнюють наступного", – зазначив він.

Також Курков розповів, як Путін створює собі імідж "батюшки і захисника".

"Стільки ворогів у Росії, як зараз показує російське телебачення, ще ніколи не було навіть за часів Радянського Союзу. Це означає, що якщо є ворог, його треба, з одного боку, боятися, остерігатися, а з іншого боку – об'єднуватися навколо царя і захищати вітчизну. Ця схема працює. Раніше "за батьківщину, за Сталіна", тепер "за батьківщину, за Путіна", – резюмував письменник.

Нагадаємо, Володимир Путін не привітав з новим роком президента України Володимира Зеленського.

зокрема, на сайті Кремля був розміщені привітання з Різдвом та наступаючим Новим роком лідерам 41 країн.

У списку поздравленных осіб виявилися його колеги з Франції і США Еммануель Макрон і Дональд Трамп, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель і венесуельський лідер Ніколас Мадуро.

Проте туди не увійшли президенти України і Грузії Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі, а також президенти Латвії, Литви, Польщі, Естонії.

Тим часом користувачів соцмереж повеселило поведінка російського президента, який, на їхню думку, влаштував дитячий садок. Одні зазначили, що це все, на що здатний Путін, а інші спантеличені питанням, а хто з інших країн привітав самого Путіна.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні