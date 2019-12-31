Відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський залишив для українців послання

Як повідомляє Politeka.net, у переддень Нового року відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський на своїй сторінці в Facebook записав звернення до українців (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Андрій Пальчевський з Вами у Новому році хотілося б побажати: дівчатам - любові, жінкам-стабільності, чоловікам - сили і мудрості, бабусям і дідусям - здоров'я і процвітання, гривні - зростання, долару - падіння, а тим, хто нас не любить - забуття, а всім, хто нас любить - терпіння", - звернувся до українців Пальчевський.

Користувачі мережі приєдналися до побажань Пальчевського, а також подякували йому за поздавлениям:

"Хай збудуться всі Ваші мрії!!!", "Андрій Іванович, з Новим роком! Здоров'я, щастя і процвітання! І нехай у всіх буде шок від Ваших успіхів у 2020!", "Ах ! Який чоловік! А цей оксамитовий ГОЛОС !!! Супер побажання... День вдався... Андрій Пальчевський :) З наступаючим Новим Роком !!! Здоров'я ! Нехай всі найпотаємніші бажання збудуться!".

Також раніше повідомлялося, що Андрій Пальчевський розкрив правду про олігархат в Україні.

"В голови українців вбивається думка про те, що нібито олігархічна система розібрана. Хоча олігархічна система буде розібрана після того, як олігархи закінчать або у в'язниці, або їх капітали в національному банку, інших варіантів немає. Коли у них відберуть канали, про що обіцяли, що так довго говорили наші необільшовики, більшовики від слова більшість у парламенті. А нам зараз кажуть, Сорос, американці скуповують нашу землю. Я вам можу сказати, там ті ж липкі ручки", - сказав він.

с 2020!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 31. Dezember 2019

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розставив всі крапки після нормандської зустрічі.

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