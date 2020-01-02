В 2020 році буде не менше 6 затмений, що значно більше, ніж зазвичай

При цьому фахівці відзначають, що затемнення є корисними явищами, які можуть допомогти уникнути негативних наслідків.

"У 2020 році відбудеться шість затемнень і це більше, ніж зазвичай. Боятися затемнень зовсім не потрібно. Це хороше явище природи і дуже корисне для періодичної духовної роботи над собою", - пояснила доктор астропсихології та інтегративної психології.

Експерт наполягає, що графік затемнень повинен прийматися до уваги при складанні планів. Це допоможе у їх реалізації.

"Звертайте увагу на точний час сонячних затемнень і в першу годину після точної фази складайте свої довгострокові бізнес-плани", - зазначила астропсихолог.

Перше напівтіньове місячне затемнення відбудеться 10 січня в 21: 21. Наступний коридор затемнень відбудеться з 5 червня по 5 липня, проте самим знаковим буде день літнього сонцестояння 21 червня.

"Варто мати на увазі, що будь-який період затемнень – досить складний період для психологічного стану людей, і особливо тих, хто чутливий до місячним ритмам. Якщо ви знаєте про це – не провокуйте сварки і конфлікти, і будьте хорошим помічником для своєї родини і близьких вам людей", - попередив фахівець.

21 червня, о 9:41 відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке при наявності гарної погоди, зможуть побачити і жителі України. 30 квітня в 11:30 відбудеться ще одне напівтіньове місячне затемнення, а 14 грудня в 18:13 – повне сонячне затемнення.

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