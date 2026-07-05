Жителів просять заздалегідь враховувати графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 6 по 12 липня.

Жителів Вінницької області попередили про планові відключення електроенергії, які триватимуть упродовж тижня з 6 по 12 липня, повідомляє Politeka.net.



Проведення профілактичних заходів дозволяє своєчасно виявляти потенційні несправності, мінімізувати ризик аварійних відключень та підвищити надійність електропостачання в області. Саме тому жителів просять заздалегідь враховувати графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 6 по 12 липня, планувати використання електроприладів та зарядити резервні джерела живлення.

За даними «Вінницяобленерго», перший етап планових робіт запланований на 06.07.2026 року у населеному пункті Вишківці. Тут ремонтні бригади працюватимуть з 09:00 до 17:00, через що тимчасово буде відсутнє електропостачання на окремих вулицях:

Верхня — 1, 1Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

Вишнева — 1, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11, 11Н, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 32, 35, 36, 37, 39, 44А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56

Вишневий Вал — 1, 1Н, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17

Джерельна — 4, 7

І. Богуна — 1, 1Н, 2Н, 3, 5, 6, 7

Козацька — 1, 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 10Н, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 45, 50, 120

Левадна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13

Новоселівка — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Паланська — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9/1, 9Н, 10, 10Н, 11, 12, 12Н, 13, 13Н, 14, 14Н, 15, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 47, 64

Похила — 1Н, 2, 3, 6, 7

Садова — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4Н

Северина Наливайка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 6, 6Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 16, 20

Сковороди — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11, 11Н, 12, 13, 17, 22

Шевченка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Явірна — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Ще один етап ремонтної кампанії розпочнеться 07.07.2026. Із 10:00 до 13:00 електропостачання тимчасово припинятиметься у селі Ковалівка за такими адресами:

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49

Хоменка — 2Н, 9, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 106, 108

10.07.2026 року 10:00–15:30 годин у селі Райгород триватимуть планові знеструмлення, пов’язані з технічним обслуговуванням. Тимчасові відключення торкнуться значної кількості приватних домоволодінь на низці вулиць:

Весняна — 2Н, 4, 5Н, 6Н, 11, 11Н, 12, 12Н, 14, 17, 20, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42

Дружби — 1, 1Н, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Шевченка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14, 14Н, 15, 16, 17, 18, 18Н, 19, 19Н, 20, 20Н, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106А.

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