Мешканців закликають заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 6 по 12 липня.

Жителів Запоріжжя попередили про графіки відключення світла на тиждень з 6 по 12 липня, повідомляє видання Politeka.net.



Мешканців закликають заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 6 по 12 липня. Фахівці наголошують, що профілактичні роботи дозволяють своєчасно виявити потенційно небезпечні ділянки мережі, провести модернізацію окремих елементів електрообладнання та запобігти масштабним аварійним відключенням.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», перші планові роботи розпочнуться вже 6 липня 2026 року. З 09:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Аматорська: 53

Вузівська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна): 73-111, 78-120

Дніпровська: 22

Замкнута: 1-45, 10, 12-26, 2-8

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська): 1-23, 2-34

Історична: 38, 38А, 38Б

Латвійська: 16, 8а

Левка Лук`яненка (Тургенєва): 15, 15-тимчасово

Миколи Корищенка (Кузнецова): 36а, 36б, 38б

Миколи Краснова: 8

Міцна: 24-32, 33-39

Насосна: 24, 35, 37

Поштова: 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24

Руставелі: 59-65, 67, 60-66

Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 16, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Фільтрова: 1, 2

пр. Моторобудівників: 111-145

пров. Суміжний: 1, 3, 5, 7, 9

шосе Оріховське: 10

шосе Північне: 24, 26, 28

Наступного дня, 7 липня, планові ремонтні роботи продовжаться. Із 09:00 до 16:00 електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів, які проживають за такими адресами:

Героїв 93-ї Бригади (Гудименка): 13а, 15 п.1–4, 15 п.5–8, 17 п.1–4

8 липня ремонтні бригади продовжать роботи на міських електромережах. У період із 09:00 до 16:00 тимчасові відключення електроенергії заплановані за такими адресами:

Бельфорський (Пішохідний): 11, 7а

Ажурна: 20, 22

Бетховена: 28в

Гребельна: 5

Кожедуба: 1а, 1–15а, 2–10

Михайлова: 11, 13, 15, 22–44, 22а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 26а, 26е, 26б, 32, 9

Рельєфна: 25

Сортувальна: 20, 6–18, 22–28.

Також енергетики повідомили, що 9 липня планові роботи триватимуть із 09:00 до 16:00. У цей час без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 97а, 117–149, 145а, 145б, 147а, 147б, 125в, 125б, 127а, 135а, 137а, 143а, 143б

Бориспільска (Братська): 72

Верхньохортицька (Пугачова): 55, 57

Трансформаторників (Карла Маркса): 74–140.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Додаткова грошова допомога щомісяця: кому з пенсіонерів в Запоріжжі доступна ще одна виплата.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які деталі проблеми стали відомі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: куди варто звертатися, щоб отримати дах над головою.