Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не прогнозується, проте ринок змушений пристосовуватися до підвищення цін.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поки що не загострюється, однак мешканці помічають подорожчання яблук, повідомляє Politeka.

Запаси фруктів у регіоні залишаються достатніми, проте стрімке здорожчання окремих сортів змушує споживачів планувати покупки більш ретельно. В Україні та Польщі обсяги яблук у сховищах зменшилися, а високий попит на експортні партії підштовхує ціни вгору.

Аналітики відзначають, що втрати врожаю через заморозки та складнощі з правильним зберіганням обмежують пропозицію якісних плодів. Особливо це стосується преміальних сортів, де ринок вже адаптується до нових цінових максимумів.

Додатковий тиск на вартість створюють удари по енергетичній інфраструктурі та використання дизель-генераторів для охолодження, що значно збільшує собівартість продукції, пояснюють експерти.

Ситуація в Європі демонструє різні тенденції. У Нідерландах та Бельгії запаси фруктів достатні, що стримує коливання цін, тоді як у східних країнах дефіцит яблук відчутний. Польські фермери після святкового сезону обмежені запасами, що також впливає на локальні тарифи.

Фахівці прогнозують, що тиск на вартість фруктів збережеться у лютому через скорочення запасів у США та логістичні труднощі в портах. Власні канали збуту стають критично важливими: дешевші промислові яблука залишаються доступними, а преміальні сорти продовжують дорожчати.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не прогнозується, проте ринок змушений пристосовуватися до підвищення цін на популярні плоди.

Мешканцям радять заздалегідь планувати закупівлі, звертати увагу на якість продукції та відстежувати зміни вартості, щоб уникнути неприємних сюрпризів і забезпечити достатню кількість фруктів у домогосподарствах.

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