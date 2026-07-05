Політолог Руслан Бортник прокоментував заяву Пісторіуса про те, що війна увійшла до вирішальної фази, і оцінив, чи дійсно в листопаді 2026 року будуть зміни, як кажуть у кулуарах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Думаю, від слів «вирішальна фаза» всі вже дуже втомилися якось. Цього року, звичайно, це звучить трохи свіжіше, але всі попередні роки в окремі періоди, особливо взимку, регулярно оголошувалися вирішальні фази. І, чесно кажучи, будь-який момент війни є вирішальною фазою, тому що, щойно між країнами, що воюють, порушується баланс на фронті, баланс стабільності в тилу або баланс зовнішньої підтримки, відразу це може перетворитися на кризу, яка стане вирішальною фазою», – пояснює Руслан Бортник.

За його словами, не схоже, що Україна чи росія готові зараз відмовитися від своїх військових цілей, жодна із сторін не вичерпала свої ресурси. А заява Пісторіуса, розмірковує експерт, можливо, пов'язана з тим, що на Заході багато хто вважає, що це останнє літо інтенсивних бойових дій через те, що вже восени, напередодні виборів у США або одразу після них розпочнуться дуже щільні, жорсткі переговори про завершення війни.

До того ж, додає він, восени також вибори і до Держдуми рф, опалювального сезону, який може пройти дуже складно через удари України. Отже, констатує експерт, на Заході вважають, що, можливо, росія погодиться на припинення бойових дій по лінії фронту або Трамп все-таки перетисне сторони і змусить їх припинити інтенсивний вогонь.

"Але я думаю, що це wishful thinking, це спроба видати бажане за дійсне. Імовірність того, що восени війна закінчиться, залишається невисокою, на жаль, через те, що жодна зі сторін не досягла своєї мети і водночас жодна зі сторін не вичерпала свої ресурси повністю», – підсумовує Руслан Бортник.

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