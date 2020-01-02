В Україні заговорили про погодний рекорд року

Погода в Україні здивує цієї календарної зими ще не раз, переконані синоптики

Наразі, кліматична зима в Києві так і не почалася, не дивно, запевняють спеціалісти, адже рік, що минув - був найтеплішим за весь час спостереження.

Так за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, усі 12 місяців минулого року були набагато теплішими за середню норму й загалом - 2019 став найтеплішим роком в Україні за всю історію метеоспостережень:

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,6°С, що на 2,9°С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року». За данами аналітиків галузі, теплішими за норму виявилися всі 12 місяців року:

«Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 °С і він став найтеплішим за період спостережень. Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала +15 °С. Але цього року, а саме 18 грудня вона піднялась до +15,2°С».

Окрім того, не зрозуміло в активі чи пасиві минулого року – цілих 36 температурних рекордів:

«Найбільше у червні – аж 11. Найхолодніше було 9 січня (-14,4 °С), а найспекотніше – 13 серпня (+35°С).

Окрім того, зазначається ще й про вплив минулорічних погодних примх вже на цьогорічний погодний плин - через аномально теплий грудень 2019, метеорологічна зима ще не завітала до Києва у 2020-му:

«Опадів на проспекті Науки, 37 випало 521 мм, що відповідає 80% кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно – понад півтори місячні норми у травні, а осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року».

Нагадаємо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.

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