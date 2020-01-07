7 січня в Україні відзначають Різдво. Цей день визнаний державним вихідним. До свята люди здавна ходять по домівках і колядують. Щоб розважитися і яскраво привітати близьких, достатньо вивчити одну з колядок.

Варто відзначити, що майже у всьому світі Різдво Христове святкують 25 грудня. Це пов'язано з різницею між григоріанським і юліанським календарем. Відрізняється не тільки дата, але і багато традицій. Так православні українці традиційно виконують колядки. Це різдвяні пісні, в яких закладені вітання та побажання на подальший рік.

Назва “колядка” походить від слова “календа”. Так називався перший день місяця в Стародавньому Римі. Згідно звичаям, колядують на Різдво або в ніч напередодні свята - 6 січня. Цей день називаються Свята вечеря. Цілком зручно, адже 7 січня в Україні - офіційний вихідний.

Крім того, багато колядників одягаються в яскраві костюми і збирають вертеп. В широкому понятті - це зображення сцени народження Ісуса Христа. Під час колядування вертеп перетворюється в театр, учасники якого грають ролі персонажів, про яких говорить різдвяна історія: Діви Марії, Святого Йосифа і Немовля Ісуса. Ще в сцені можуть брати участь волхви і пастухи, які першими дізналися про народження Божого Сина.

Традиція колядування вже не так популярна, як в минулі часи. Але знаходяться люди, які дотримуються цей обряд і ходять по домівках на православне Різдво. Приймати у себе колядників завжди приємно і цікаво. Як правило, вони бажають доброго врожаю, усілякого благополуччя в домі, міцної родини, здоров'я і щастя. Після таких слів господарям належить подарувати гостям гроші або смачне частування.

За іншою традицією, на різдвяний стіл у 2020 році потрібно поставити 12 страв - за кількістю учнів Христа. Колядників можна запросити на обід і разом скуштувати святкові страви. Звичаї вимагають, щоб одним з перших страв була кутя.

Пропонуємо вам короткі і великі колядки, з якими можна відправитися додому до друзям, родичам, сусідам, хрещеним і навіть незнайомим людям. Це можуть бути вірші, які досить просто прочитати, так і дзвінка хорова пісня. Головне, щоб привітання було щирим.

Колядки до Різдва російською

Коляда заглянула к вам в дом,

Поздравляем с Рождеством!,

Добра в мешок нам насыпай,

А взамен ты ожидай

Богатства, счастья и тепла,

Господь пришлет всего сполна.

***

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

***

Пришли поздравить с Рождеством,

Постучались к вам с добром,

Подарите нам немного,

Вы вкусняшек на дорогу,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб дорогу к вам нашло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Чтобы горя дом не знал!

***

Наши славны колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладких угощений,

Чтоб Господь послал везений.

Дайте денежек на сдачу,

И в новый год придет удача.

С Рождеством вас поздравляем!

Счастья, здоровья, богатства желаем.

***

Так принято на белом свете

Много-много лет подряд

В тихий рождественский вечер

Ангелы с небес сюда летят.

Они Иисуса прославляют

Благословляют каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И со счастливым рождеством!

Колядки українською мовою

В цей день Син Божий народився

Звершилась велика радість.

Країно стомлена, прокинься,

Слухай ангелів благу вість.

Над Віфлеємськими полями

Їх співи лунають радісні,

Це урочистими піснями

Царя царів вони вітають.

Нехай щаслива ця новина

Розвіє смуток і тривогу,

За те, що Бог послав нам Сіна,

Ми дружно скажемо: «Слава Богу!»

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

А п’ятак недорогий -

Дайте дядьку ще один.

***

Святий Вечір, добрий Вечір!

Коляда спішить, всім даруй везе.

Всім даруй везе, нам слово несе.

Нам слово несе, що весь світ сяє.

Світ сяє, хай земля двері одчиняє.

Земля хай двері одчиняє, бо Христос їде!

***

Сніг сипле на землю тихо,

На душі велика втіха.

Віфліємська зірка сяє

Із Різдвом усіх вітає.

Нагадаємо, які страви приготувати 6-7 січня: найкращі рецепти на Святвечір і Різдво.

Як повідомляла Politeka, названа головна небезпека 2020 року: як не накликати на себе біду.

Також Politeka писала, астролог розкрила майбутнє Зеленського в 2020 році, здригнеться вся Україна.