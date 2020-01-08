Україна тужить за загиблими в результаті жахливої авіакатастрофи, що сталася 8 січня в Ірані з літаком МАУ

Як передає Politeka.net, перша леді України Олена Зеленська висловила співчуття сім'ям загиблих в результаті краху Boeing 737-NG. Дружина президента зробила пост у своєму мікроблозі в Instagram.

"Страшна катастрофа, моментально забрала 176 життів... Як і кожен з нас, висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих, які перебували на борту рейсу «Тегеран - Київ». Важка і непоправна втрата...", - написала Олена Зеленська.

Коментуючі слідом за першою леді висловили співчуття і приєдналися до трауру.

"Шок,аж сльози на очі навертаються!"

"Страшна трагедія. Співчуваю🙏"

"Боляче за сім'ї загиблих 😔"

Також стало відомо, що співчуття українцям висловив президент Росії Володимир Путін, який направив телеграму Володимиру Зеленському.

"Голова Російської держави передав слова співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих", - зазначено в повідомленні прес-служби президента РФ.

Раніше ми повідомляли, авіакатастрофа з Boeing 737-NG "Міжнародних українських авіаліній", що летів з Тегерана до Києва сталася вранці 8 січня недалеко від столиці Ірану. На борту було 176 осіб, включаючи 9 членів екіпажу. За попередньою інформацією, ніхто не вижив.

Встановлено, що літак піднявся на 2240 метрів, розігнався до 275 вузлів і продовжував набирати висоту. Через дві хвилини після зльоту він зник з радарів, а через вісім - розбився біля Паранда.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в причинах катастрофи немає ніякого терористичного підґрунтя.

Тим не менш, деякі експерти не виключають такої можливості.

За словами українського політолога Олександра Палія, авіакатастрофа могла стати наслідком дії іранської ППО, випадкового потрапляння американської ракети, технічної несправності, впливу радіоелектронної боротьби, а також теракту.

Нагадаємо, крах українського Боїнга під Тегераном: Зеленський і Порошенко в пастці, спливли фатальні деталі.

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