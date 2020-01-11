Скандально відомій російській групі "Воровайки" заборонили в'їзд в Україну на три роки

Про це повідомили на офіційній сторінці руху "Відсіч" у Facebook.

Як йдеться у відповіді на звернення, яке надали активісти, Департамент захисту національної державності виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою "Хохли".

Наголошується, що також в СБУ повідомили, що направили листа до Мінкульту щодо необхідності внесення росіянок у Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Додамо, користувачі мережі зраділи такій звістці.

«Спасибі вам за вашу справу», «Спасибі! Ви неймовірні», «Красені. Це лайк і донат», «Відмінна новина, спасибі», «Дуже правильно», «Розігнали ватний вулик», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, "Воровайки", які є частим гостем в «ДНР» мали намір приїхати в Україну на гастролі в лютому 2020 року. Анонси концертів бачили в Києві та Одесі.

Однак українці різко виступили проти концертного туру скандальної російської групи і вимагали негайної відміни виступів "Вороваек".

Пізніше столичний "Жовтневий палац" заявив, що відмовився підписувати договір з організаторами концерту російської групи, але так і не розповів, хто саме намагався організувати в Україні концерт.

Як повідомлялося, скандал спалахнув через українофобських загроз в псене «Вороваек»: "Курица — не птица, х*хлы — не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится, Курица — не птица, х*хлы — не заграница... Если будет надо, заберем Одессу".

Група «Воровайки» була створена поетом і композитором Юрієм Алмазовым в 1999 році. Дебютний альбом групи, що виступала в жанрі «російський шансон» чи «блат-поп», вийшов у цьому ж році. Колектив не раз зазнавав нападок критиків, які звинувачують дівчат в несмаку.

Нагадаємо, зірка відомої групи оскандалився заявою про ситуацію в Україні.

Як повідомляла Politeka, російські зірки, унизившие українців, зібралися в Харків: "Якщо буде треба, заберемо Одесу".

Також Politeka писала, що відомий музикант закликав Путіна захопити Україну і дико осоромився: "весь Совок повернув би".