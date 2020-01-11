У мережі показали, що залишилося від українського літака Boeing 737-800

Українцям надано доступ до згорілим уламків літака

Кадри літака Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України з подробицями розслідування опублікували в соцмережі Facebook, повідомляє Рoliteka.net.

Експерти і члени державної комісії заявили, що слідча робота все ще триває.

Штабу Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака українських авіаліній МАУ в Ірані надали усю необхідну інформацію для роботи. Іранці дали доступ до відео - і фотоматеріалами авиакатастровы для подальшого розслідування.

Вони також зазначили, що політична частина роботи завершено. Зараз йде юридична частина роботи з матеріалами.

Нагадаємо, що Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Іранці стверджують, що літак сплутали з ворожою метою після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно з збройними силами. «Військові були в стані високої бойової готовності. В таких умовах – із-за людської помилки і цілком ненавмисно - рейс був збитий», - йдеться в заяві.

Нагадаємо також, що Міжнародна розслідувальна група Bellingcat проаналізувала відео з ураженням літака МАУ ракетою в небі над Тегераном і підтвердила його справжність.

При цьому один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев на своїй сторінці в Twitter заявив, що ракета, яка могла збити український літак в Тегерані, ймовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG.

"Використовуючи візуально сприймається швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-Му, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Це відстань від місця запуску складала близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав він.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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