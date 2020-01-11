Гибель в зоні ООС на Донбасі 23-річного українського захисника Миколи Довженка вразила відомого українського волонтера Наталю Юсупову

На своїй сторінці у Фейсбуці жінка, яка з початку війни всіляко допомагає пораненим бійцям і госпіталю в Києві, де їх рятують, опублікувала пронизливий пост, передає Politeka.

«Йому було всього 23 роки. Вчора він загинув на війні. Ми з мамою дивилися репортаж, мама дуже плакала, а я, напевно, вже не можу, просто душа розривається. Такий юнак, обличчя, як у ангела, жити і жити», – пише Наталія.

За її словами, поки політики відпочивають на курортах, народ відзначає свята, а здорові чоловіки п'ють горілку і кожен день лаються в інтернеті, ці хлопці захищають країну.

«Вам не соромно дивитися йому в очі? Знаю, що ні, багато хто з вас вже совість втратили свою. Скажіть, де справедливість??? Її немає!», – не стримує емоцій Юсупова.

Вона зізнається, що вважає себе винною, тому що такі хлопці віддають свої життя, а дорослі руйнують країну:

«Це не істерика, це правда життя, більшість людей байдужих, тому так довго триває ця війна. Світла пам'ять воїну, співчуття рідним. Спасибі за все і пробач».

Микола Довженко служив у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Близько 23 години вечора 9 січня він отримав важке кульове поранення і через декілька годин помер у госпіталі.

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