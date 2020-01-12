Розшифровувати бортові самописці збитого в Ірані Boeing МАУ Франція не буде
Про це свідчить повідомлення в Twitter французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.
Бюро підтвердило свою участь в техработе з розшифровки "чорних скриньок".
Наголошується, що розшифровка чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ проведуть в Україні.
"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків… Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.
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Також в Бюро зазначили, що повідомляти про терміни розслідування є обов'язком іранської сторони.
Нагадаємо, МАУ викрили у брехні Іран, який, як з'ясувалося, дійсно збив український лайнер ракетою.
Стало відомо, що пілоти українського Боїнга 737 всупереч заявам Ірану виходили на зв'язок з диспетчером перед катастрофою.
Екіпаж літака МАУ точно виконував усі вказівки диспетчерів.
«Той поворот, який здійснював пілот, всі маневри були визначені вежею. Така траєкторія руху майже всіх бортів, що вилітають з цього аеропорту. Пілот повністю виконував команду диспетчера», - підкреслило джерело.
Ці слова підтвердив і віце-президент «Міжнародний авіаліній України» Ігор Сосновський. Він повідомив про те, що екіпаж залишався на зв'язку з диспетчерами до останнього.
«Найчистіша фразеологія переговорів: їм дали "набирати і повертати". Вони відповіли – "набирати і повертати". Після цього все обірвалося», - заявив Сосновський, пояснивши, що замовчати пілоти могли тільки із-за вибуху.
Віце-президент МАУ підкреслив, що авіакомпанія виконує рейси в Іран п'ять разів на тиждень, і в той нещасливий день все йшло як зазвичай.
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