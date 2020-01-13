Український політик, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко змінила імідж

Як передає Politeka.net, фото Юлії Володимирівни з новою зачіскою опублікували в Instagram. Тимошенко з'явилася на Погоджувальній раді. Вона розділила довгі світлі локони на дві частини: верхню зібрала в невеликий хвостик на потилиці, закріпивши безбарвною гумкою, решту - розпустила.

"Перша Погоджувальна року, остання Погоджувальна сесії", - підписаний кадр.

Крім захоплених коментарів, користувачі відзначають, що незважаючи на перетворення все ж помітно, "як постаріла Тимошенко".

Відзначимо, як правило Юлія Володимирівна змінює імідж напередодні важливих подій і нових поворотів у її діяльності.

Раніше ми повідомляли, Тимошенко в кінці 2019 року згадала давно забуту косу, закручену в "бублик" на голові. Так, вона з'явилася з цією зачіскою у листопаді під час візиту в Хорватію, де проходив Саміт й Конгрес Європейської народної партії. Перед цією подією вибухнув скандал між Тимошенко і президентом України Володимиром Зеленським.

Багато хто тоді зазначив, що, можливо, зміни в зовнішньому вигляді обіцяють й зміни в політичному плані - нібито Тимошенко переходить в опозицію.

До цього вона з'явилася з нетуго зав'язаним хвостом, з локонами на лівому плечі. У той раз Леді Ю, задоволена законопроектом, була в передчутті зниження цін на газ для населення.

Крім того, Юлія Володимирівна нещодавно показала себе з розпущеним волоссям, коли мова зайшла про бюджет на 2020 рік.

Раніше, Тимошенко коментувала свою знамениту косу, про яку багато говорили як про "бойовий розкрас". Політик заявила про символізм цієї зачіски. У 2017 році вона вирішила змінити її, щоб «стати більше схожою на жінку, ніж на бійця».