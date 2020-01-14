Один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Бородай замахнувся на нові території України, в цьому його підтримали посібники
Бойовики заявили, що в їх плани захопити Київ, а потім перемиститься на територію Львова, щоб його окупувати.
Як повідомляє Politeka.net, заяви бойовиків процитував на своїй сторінці в блозі Facebook український журналіст Роман Цимбалюк. До того ж він прикріпив знімок із зустрічі бойовиків "ДНР".
Зокрема від бойовиків прозвучали заяви, що вони обов'язково "дійдуть до столиці України, а потім і до Львова"; "ніякої України не існує"; "українцям не буде пощади".
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Бойовики вважають, що можна і пошкодувати українців, але це може бути можливо в тому випадку, якщо Україна піде на капітуляцію, як німці ще в 1945 році. Лунали заяви, що Україна і Російська Федерація - це нібито один неподільний народ, а без РФ наша країна лише "недоімперия".
У той же самий час, добровольці Донбасу готові допомогти РФ, щоб не допустити ніякої революції в країні-агресора.
"Готові проливати свою кров і кров російських лібералів. Пан Бородай каже, що навички у них є. Не бреше", - резюмував Цимбалюк на своїй сторінці в блозі.
Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.
Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.
Також Politeka писала, що ватажок "ДНР" Пушилін розбурхав новим фото з бойовиками.