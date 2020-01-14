У Тернополі зафіксовано спалах вірусної пневмонії, якою заразилося вже понад 50 осіб.

З кінця 2019 року в лікарні Тернополя почали надходити пацієнти з вірусною пневмонією. Лікарі виявили однаковий перебіг хвороби більш ніж у 50 осіб, повідомляє ТСН . На даний момент п'ять людей знаходиться в реанімації у важкому стані, троє жителів Тернополя померло від наслідків пневмонії.

Як розповіла журналістам лікар Тернопільської лікарні Алла Пастернак, проблема в тому, що багато хворих не зверталися до лікаря під час свят, а лікувалися самостійно – пили жарознижуючі препарати. Через кілька днів, а то і тижнів самолікування вони все ж звертаються до лікаря, але вже є серйозні ускладнення. За словами лікаря, один з пацієнтів, який зараз перебуває в реанімації, лікувався вдома цілий місяць. Зараз у нього пневмонія в дуже важкій формі.

«Кров потрапляє з киснем в легені. Вони не можуть забрати відповідну кількість кисню, яка необхідна для організму. Від цього починає страждати мозок, серце», – розповіла подробиці перебігу хвороби Пастернак.

Медики попереджають, що за допомогою потрібно звертатися при перших симптомах, а не чекати, поки почне наростати задишка, з'явиться висока температура, сухий кашель. Як відомо, пневмонія виявляється за допомогою рентгена. Тому, якщо на третій день перебігу хвороби вам не стає краще, призначається рентген.

У Тернопільській лікарні підкреслили, що хвороба, з якою вони зіткнулися, дуже агресивна. Легені «згорають» за лічені дні. В одного з пацієнтів, який помер у лікарні, на п'ятий день хвороби залишилося тільки 20% легенів. Лікарі відзначають, що нинішній спалах пневмонії схожий на сезон пандемічного грипу, який прийшов в Україну 10 років тому. Тоді від вірусу померло близько 400 осіб.

Відзначимо, симптоми вірусної пневмонії часто схожі з симптомами ГРВІ або грипу і включають в себе лихоманку, кашель, нежить, і системні прояви (напр. головний біль, озноб, задишку). Можливі також симптоми загальної інтоксикації організму - нудота, блювота, діарея.

У 2020 році також можуть бути проблеми з вірусними захворюваннями. У зоні ризику, як не дивно, молоді люди у віці 25-49 років.

За словами лікарів, починається хвороба з лихоманки і кашлю, а також температури, яка не збивається. Пізніше починає наростати задишка, висока температура, сухий кашель або навіть кашель з прожилками крові.

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