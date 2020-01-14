Синоптик зробила прогноз погоди на середу, 15 січня

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 15 січня, в середині зими. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Діденко в соцмережі Facebook.

«15-го січня в Україні повсюдно антициклон, суха і тепла погода», – наголосила вона.

Температура повітря буде нехарактерна для цієї пори в Україні, більше тепла, ніж повинна бути.

протягом дня очікується по Україні від 2-х до 6-ти градусів вище нуля, на Заході буде +4 - +9 градусів.

Опадів у вигляді дощу завтра, 15 січня, не буде. Температура в столиці країни буде коливатися в районі 3-5-ти градусів вище нуля за Цельсієм.

Крім того, розповіла синоптик, коли ж варто очікувати похолодання українцям.

Діденко заявила, що температура почне знижуватися не раніше 19 січня, тобто, тільки після Хрещення.

«Середина зими - вже за нами. Хоча вона мало схожа на зиму, однак календарні наші рефлексії все одно якось затягували іноді сумний настрій і авітаміноз», – поділилася власними відчуттями синоптик.

Також ми раніше писали, погода в Україні 14 січня готується «добити» частина громадян, проте інші відчують аномальне тепло.

Уточнюється, що вночі середня температура по Україні буде від 2 тепла до 3 морозу. У Карпатах очікується 6-11 морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-6 градусів тепла.

Як писала Politeka, народний синоптик Леонід Горбань, який досить точно дає прогнози на тривалі проміжки часу, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

За словами синоптика, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємна весна з морозами і засухами до кінця сезону. Горбань прогнозує, що до кінця березня нас чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що настане посуха.

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