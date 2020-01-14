В мережі опублікували знімки покинутої авіабази ВПС СРСР, на якій вже іржавіють сотні одиниць техніки

На північно-заході Росії була знайдена покинута секретна авіабаза військово-повітряних сил СРСР. База була прихована серед дрімучих соснових лісів, небезпечних боліт і сіл, в яких практично не залишилося людей.

Як повідомляє Politeka.net, знімками секретної бази поділився блогер-мандрівник Денис Забєлін у своєму Instagram.

Судячи зі знімків, від авіабази практично нічого не залишилося, лише зруйнований КПП на в'їзді, залишки паркану. Свого часу на цьому місці знаходився полк винищувачів-бомбардувальників. Крім того, на цьому місці вперше тестували надзвуковий Міг-27.

"Потрапити сюди до 1998 року можна було тільки одним способом - по службі в РВСП. Кілька поясів охорони, численні КПП і максимальна безпека. Як напевно здогадалися, саме тут з 1960 по 1998 рік зберігався ядерний арсенал РВСН, а тепер тут руїни і напівпокинуте селище, який був колись військовим містечком", - написав Денис Забєлін під знімками.

За словами автора знімків, територія авіабази виглядає "сумно і безнадійно".

Також на фото видно десятки паливозаправників, буксирувальників, тягачів і звичайних бортових повнопривідних радянських армійських вантажівок. Майже вся техніка серйозно розукомплектована: зняті освітлювальні прилади, відсутнє скління і начинка всередині кабін.

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