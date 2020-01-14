Російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов'ю до бойовиків «ДНР» вважає, що українці і росіяни «будуть братами і добрими сусідами»

Про це одіозний артист розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Фанат «руського миру» Охлобистін переконаний, що зараз Україна переживає «глобальні геополітичні зміни».

«Багато патріотів роблять помилку, вважаючи, що Україна загине. Ні фіга вона не загине – тому що сьогодні вона переживає все те, що у нас було в кінці 80-х – початку 90-х. А це глобальні геополітичні зміни. У підсумку, я думаю, ми все одно будемо братами, друзями, добрими сусідами. Тому що неможливо розлучити одну єдину біомасу», – каже скандаліст.

У промовах Охлобистіна є впевненість, що після зміни кількох поколінь можна буде говорити про «примирення братніх народів» .

«Кілька поколінь можуть, звичайно, вирости з гаслом «Москаляку на гіляку». Але пройде час, цей морок розвіється», — вважає актор.

Раніше ми писали, що скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов'ю до бойовиків «ДНР», накинувся з різкою критикою на молодь, яка прагне змін в Росії.

Про це одіозний артист розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Фанат «руського миру» Охлобистін попередив молодь, що "якщо протести розгоряться в Росії, то буде як в Україні".

"І з боку, як і у всіх росіян, складається відчуття, що москвичі, ліберали чортові, з пе*ерастами, ой, з гомосексуалістами і обдуреній ними молоддю кіпеж хочуть. І буде, як в Україні, – та ну їх на фіг. І ось що я скажу: немає в цій ситуації з протестами патріотизму ні з одного, ні з іншого боку", – каже актор.

За словами Охлобистіна, чиновники, що захищають владу, часто мають подвійне громадянство і вілли в Європі та Америці. А опозиціонери сидять на грантах і хочуть стати на місце тих, кого критикують.

Крім того, ми писали, що російський актор і затятий українофоб Іван Охлобистін, якому давно заборонили в'їзд на територію України, висміяв реакцію українців на його відео-послання для Володимира Зеленського.

В коментарі одному із російських телеканалів Охлобистін заявив, що з українськими виборами була пов'язана кумедна ситуація, крім того, він прокоментував перемогу Володимира Зеленського, назвавши її грандіозною подією року, що минає.

Охлобистін згадав, коли разом з російським актором Михайлом Пореченковим записав відеоролик, в якому підтримав Володимира Зеленського на президентських виборах, але висловлювань артистів нібито не зрозуміли і для них це обернулося проблемами.

«Ми сильно сміялися з Пореченковим», - зізнається Охлобистін.

Нагадаємо, скандальний Охлобистін замарив про Україну в складі Російської імперії.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео: подробиці.

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