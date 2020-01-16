«Ухандохали економіку, у нас немає планів»: Гончарук зізнався у всьому, нова частина прослушки

Нову частину прослушки наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука за курсом гривні опублікували в мережі.

У першій частині аудіозаписи прем'єр каже, що не знає як пояснити Зеленському причини зміцнення гривні. При цьому він зазначає, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів, в "голові є туман" з низки питань. Також прем'єр в ході розмови зазначає, що він "повний профан в економіці".

На другій частині відео Гончарук пояснює, що зібрав всіх присутніх, щоб подумати, як "ми це срежиссируем". Він говорить, що потрібно відповісти на питання, як впоратися зі зміцненням курсу гривні, але зазначає, що відповіді наразі немає.

"В цьому вся проблема. І насправді навіть головна проблема", - говорить прем'єр.

"Ухандохали економіку. При хозяйственниках було 4,6. І нічого нікому не доведеш. І ось це все створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, ми не розуміємо, у нас немає планів. А у нас реально немає планів", - заявив він.

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«Ось так, вже півгодини депутат дивиться відео», - підписала знімок в мережі.

Звернемо увагу, що в кадр професіонала потрапила народний обранець від партії «Слуга народу» Людмила Марченко. Вона схилилася на панель для голосування, дивлячись якесь відео. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Путін провів спецоперацію, під ударом опинився Медведєв: "залишили ні з чим"

Відставка уряду РФ стала справжньою спецоперацією президента Росії Володимира Путіна. Таку думку озвучив російський журналіст Ігор Яковенко.

Він зазначив, що новина про відставку уряду РФ - досить несподіване послання від президента Росії Володимира Путіна, але вельми в його дусі.

"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається приймати рішення несподівано, раптово. Загалом, це спецоперація", – заявив російський журналіст.

Журналіст також висловив переконання в тому, що рішення про відставку уряду Російської Федерації належить президентові Росії Володимиру Путіну, але ніяк не Дмитру Медведєву. Він назвав це явною спецоперацією проти Медведєва і його "товаришів".

Яковенко також впевнений, що "ім'я нового прем'єра зараз ніхто не назве, якщо тільки немає якоїсь інсайдерської інформації".