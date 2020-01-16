Російський співак Олександр Розенбаум вважає, що РФ повинна «вибачитися і покаятися» за «окупацію» Естонії, Латвії і Литви

«Звичайно, ми окупанти Естонії, Латвії і Литви. Час був такий. І так склалося. Але треба вибачитися і покаятися», – сказав він в інтерв'ю

Про Україну співак висловився більш різко.

Він заявив, що любить Україну і зазначив: «Сьогодні не бути в (українською) чорному списку пристойній людині просто непристойно». «Дорогі друзі, після Нюрнберзького трибуналу називати вулиці і проспекти іменами Бандери і Шухевича – це злочин. Для будь-якої пристойної і розумною країни це просто ганьба», – заявив він.

Нещодавно ми писали, що під час візиту в аннексированный Крим російський президент Володимир Путін раптово «прозрів».

В ході наради з питань розвитку Криму і Севастополя він заявив, що стан медицини на півострові «жалюгідний».

Так, за словами глави РФ, в лікарнях не вистачає фахівців та медичного обладнання. Те ж, що є, – дуже зношене, як і самі заклади, де лікують людей.

При цьому він визнав той факт, що ситуація у сфері охорони здоров'я Криму «гірше, ніж в цілому по Росії».

Путін також вказав місцеві влади за те, що на півострові не вирішені питання щодо ліцензування, з-за чого значно зросла кількість лікарів, які ведуть приватну практику, і їх послуги недешеві.

Він зажадав «конкретних пропозицію» за того, як поліпшити ситуацію у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.

Як повідомляла Politeka, Путін тестує ракети для удару по Україні, лідера Кремля вивели на чисту воду.

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