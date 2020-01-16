Український продюсер Ігор Кондратюк вважає, що якщо Україна хоче повернути Донбас, то вимушеної реінтеграції не уникнути

Таку думку він висловив під час чату на «Главреді», відповідаючи читачеві, який попросив його розповісти про те, яким він бачить вирішення проблеми Донбасу.

«А що думають ті люди, які там живуть, мені зовсім байдуже, навіть плювати на це. «Валіза, вокзал, Ростов». Ця прекрасна фраза, до речі, працює і для тих українців, які «не хочуть жити в цьому українському срачі» і їдуть в США. Чому у нас не переживають з приводу того, що робити з людьми, які виїжджають в Штати. Чому ми тоді стурбовані тими людьми, які тупо не «в'їхали», в якій саме країні вони опинилися в 1991 році? Причини полягають у тому, що там просто немає корінного народу Донбасу. Тому − або живи мовчки і слухай в навушниках Філіпа Кіркорова, плач і зворушуйся, приймаючи українські правила, або «до побачення»», – каже він.

Кондратюк впевнений, що реінтеграція Донбасу буде непростою.

«Тому реінтеграція Донбасу буде жорсткою. Але вона буде. Тому що те, що відбувається, є надзвичайно грубим порушенням міжнародного права. Це агресія, на яку світ зараз все «жує соплі», але в кінці кінців буде змушений відреагувати. Інакше це шлях в нікуди, це шлях до того, що завтра Корсика буде незалежним островом», − пояснив Кондратюк.

Крім того ми писали, що Ігор Кондратюк хоче заборонити українським артистам виступати в Росії.

Телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк прокоментував скандальний відбір на Євробачення, а також представив власний погляд на проведення конкурсу. На його думку, учасникам потрібно було поставити умову — не виступати в Росії.

«Якщо б я був організатором відбору на Євробачення, я б, безумовно, поставив умову — учасники не виступати в Росії. Я впевнений, що все одно бажаючих можна було набрати на відбір! Інша справа — рівень пісень. Хоча рівень завжди питання спірне.

Також шоумен прокоментував позицію деяких українських зірок, для яких «музика — поза політики».

«Я прихильник того, що українські артисти не повинні виступати в Росії. Але я також розумію, що припинення контактів з агресором треба починати не з артистів. Плюс не треба закривати очі на те, що артисти запитують: а чому одним можна гастролювати, а іншим — ні? На мій погляд, нікому не можна. Я з березня 2014 взагалі не контактую з росіянами, хоча сам — виходець з телевізійної школи в Москві. Росія для мене померла. Виступати перед агресором — це низькокультурно і малоінтелектуально », — повідомив музикант.

Нагадаємо, Кондратюк люто пройшовся по українським гастролерам в Росії.

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