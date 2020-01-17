Погода в Україні 17 січня влаштує справжній сюрприз, адже стовпчики термометрів покажуть весняні «плюси»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

«17 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північних областей, подекуди туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с», - йдеться в повідомленні.

Синоптики стверджують, що вночі буде від 0 до 5 морозу, а на Прикарпатті навіть до 8-11 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється до 5 тепла, а на західних областях варто очікувати 6-9 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують 1-4 тепла вдень і близько -1-4 морозу вночі.

Як повідомлялося раніше, в Одесі січень місяць продовжує дивувати незвичним теплом, що навіть в зоопарку тварини не ховаються, а гуляють у відкритих вольєрах. Відповідне фото і відео розмістиві місцеві журналісти.



Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, мавпи вивели з укриття на повітря навіть самого маленького дитини. Комі того, комфортно себе почувають на вулиці в сонячні дні пелікани, фламінго і зебри.

Говорячи про зимової сплячки, то, незважаючи на погоду, у неї успішно залягли борсуки і єжи. А так одеські ведмеді, як зазвичай, сплять з перервами.

«Це не стільки через негоду, скільки через особливості харчування зоопарку. Вони періодично прокидаються, просять їсти, знають, що їх нагодують, розминаються в відкритому вольєрі, а потім знову засипають», — пояснив Бєляков.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась».

Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

Також Politeka писала, що погода дасть перепочити українцям, синоптики приголомшили прогнозом.