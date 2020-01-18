Ворожіння може не тільки передбачити долю, але і накликати біду

19 січня православні християни України відзначають Хрещення Господнє. Свято багате на традиції. Деякі люди вірять, що напередодні Водохреща буде найбільш магічна ніч у 2020 році. Обряди набувають максимальної сили, а ворожіння стають дуже точними. Потрібно лише знати, як правильно провести ритуали і чого не можна робити. Про ці тонкощі читайте в матеріалі Politeka.net.

Водохреще відоме, перш за все, традиціями святити воду і купатися в ополонці. Історія свята розпочалася близько двох тисяч років тому, коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Але за довгі роки він обріс різними традиціями. Любителі таємничого і містичного придумали обряди, які дозволяють передбачити майбутнє.

Ворожіння на бажання Хрещення

В народі відомо ворожіння по ладану, яке супроводжується молитвою. Його потрібно проводити одному в ніч на 19 січня. У скільки саме - вирішувати вам, але самі точні прогнози з'являються близько опівночі. У замкненій кімнаті вікна засуваються шторами, стіл застеляється чистою скатертиною, а на неї ставиться два набори столових приладів. При світлі свічки гадающему потрібно покласти в тарілки ладан, сісти за стіл перед одним з наборів і прочитати заговір:

"Ладаном в церкві ладять,

Вдома ним хвороби гонять,

Під Водохреще на нього ворожать.

Ладан, ладан, було б все ладно

Тобою поворожити, долю зустріти.

Як ти, ладан-батечко,

Чистий, святий та милостививий,

Так і сон мій будь правдивий. Амінь".

Під час читання слід правою рукою по черзі перекласти шматочки ладану під подушку. Згідно з повір'ям, сон на такий подушці буде віщим і підкаже, як здійснити задумане.

Можна прив'язати кільце на нитку, взятися за вільний кінець і помістити прикраса над свічкою, спершись ліктем об стільницю. Поки кільце бовтається над вогнем - можна задавати йому хвилюючі питання. Не обов'язково вголос. Але питання слід формулювати так, щоб на них можна було відповісти “так” або “ні”. Якщо кільце відхиляється в бік від гадающего - це “ні”. А якщо рухається назустріч - “так”.

Сучасні українці придумали просте, але дуже ефективне ворожіння по ліфту. Для цього необхідно вийти на сходову клітку одного з середніх поверхів і дочекатися, коли кабінка поїде. Якщо ліфт підніметься вгору - бажання збудеться, а якщо вниз - облом.

Ще гадають по ялинових гілках. Їх потрібно приготувати до півночі разом з невеликим дзеркалом (його краще напередодні потримати на вулиці). Останнє слід перед сном покласти під ліжко, оточити хвоєю і написати на ньому бажання. Якщо вранці напис пропаде - мрія здійсниться.

У ніч перед Водохрещем можна записати дванадцять бажань на листочках і покласти їх під подушку перед тим, як лягати спати. Вранці слід не дивлячись витягнути три записки. Вважається, що вказані в них бажання обов'язково збудуться.

Ворожіння на майбутнє

Дівчата здавна гадають по соломі не тільки на нареченого, але й на життя в цілому. Група приносила купу соломи в будинок і клала його на обідній стіл. Зверху придавливали сковороду з водою і каменем всередині. Потрібно витягувати сплутані соломинки по одній. В процесі солома шаруділа, камінь шкрябав про дно сковороди, а вода вихлюпувалася. На Водохреща в таких звуках можна розчути слова, що пророкують долю.

Відомо інше ворожіння, яке підходить для великої компанії. Один чоловік брав парна кількість соломинок і збирав пучок. Потім на одному кінці пов'язував попарно колоски, а на іншому - комельки (широкі частини). Після цього пучок розв'язували і оцінювали результат. Якщо людина вгадала і соломинки пов'язані одним суцільним кільцем - в цьому році їй сильно пощастить. Але якщо виходило кілька кілець або ланцюжків - слід готуватися до проблем.

Передбачити майбутнє допоможе звичайний віск. Під час ритуалу його потрібно розтопити, а потім вилити в невелику мисочку з водою. На дні ємності віск осяде у вигляді візерунка, з якого можна дізнатися про свою долю. Якщо він утворив декілька маленьких крапель - людини в 2020 році чекає багатство. Інші зображення мають свої cенс. Ось найбільш значущі:

грона винограду - удача і щастя в особистому житті;

віяло - проблеми на роботі і з колегами;

гриби - довголіття і міцне здоров'я;

дракон - збудеться мрія;

дзвіночок - важлива новина, рівний і красивий - хороша, кострубатий - погана, багато дзвонів віщують тривогу;

рівне круглобоке яблуко - успіх, криве і выщербленное - спокуса, якій не можна піддаватися;

деревне листочок - заздрість і злі підступи з боку недоброзичливців;

мавпа - зрада, обман і невірних друзів;

штани - скоро доведеться зробити ключовий вибір у житті.

яйце - народження дитини або кардинальні зміни в житті.

Ворожіння на коханого Хрещення

Як вже згадувалося вище, водохресні ворожіння потрібно проводити вночі з 18 на 19 число. Як правило, свою долю намагаються дізнатися дівчата. Спеціальні обряди пророкують, чи зможуть вони вийти заміж у 2020 році.

Дуже просто гадати по чобітку. Дівчині треба взяти взуття, вийти на вулицю і відкинути його в бік. Коли чобіток приземлиться, його слід відшукати і подивитися, в яку сторону “дивиться” носок. Стародавні повір'я свідчать, що саме звідти прийде майбутній наречений. Більше того, в той бік нареченій доведеться виїхати. Але якщо чобіт вказує на рідний дім - весілля найближчим часом не бувати. Дівчині доведеться чекати свого заміжжя ще мінімум рік.

В народі популярно ворожіння за допомогою дзеркал. Подейкують, що воно працює тільки на Хрещення. Полохливим дівчатам ритуал краще відразу відмовитися від цієї затії. А ось любителі полоскотати нерви можуть побачити свого майбутнього нареченого.

Для цього потрібно в темній кімнаті встановити два дзеркала один напроти одного так, щоб з'явився нескінченний коридор з відображень. Між ними слід запалити дві свічки. А потім просто уважно дивитися вглиб тунелю. Якщо все зроблено правильно, через кілька хвилин в дзеркалі повинно з'явитися особа судженого. Видовище досить моторошне. Але заради щастя можна і потерпіти.

На Водохреща є шанс дізнатися ім'я майбутнього чоловіка. Найпростіший спосіб - в ніч з 13 на 14 січня вибігти на вулицю, звернутися до першого зустрічного чоловіка і запитати, як його звуть. Прикмети кажуть, що у нареченого буде не тільки ім'я, але і зовнішні риси цього перехожого.

Є ще обряд під назвою “Човен долі”. У миску або тазик з водою потрібно запустити маленьку свічку в шкаралупі від волоського горіха. А по краях ємності покласти записки з чоловічими іменами. Навколо “човника” тричі проводять ложкою по воді, обертаючи проти годинникової стрілки, а потім запалюють свічку. Горіхове судно повинно припливти до листочка, на якому записано ім'я майбутнього чоловіка.

На Водохреще ворожать і на статус нареченого. Для цього дівчата ставали під копицею соломи і діставали зверху одну з соломинок. При цьому ловити і витягувати потрібно тільки зубами. Якщо дівчина дістала стебло разом з колоском - скоро знайде собі багатого чоловіка. А якщо ж колос обривається в процесі - це до бідного чоловіка. Тому кмітливі наречені тягли соломинки як можна ніжніше і повільніше.

А рід діяльності чоловіка визначають іншим ворожінням, що дівчина може провести 18 січня за допомогою подруг. На стіл потрібно викласти кілька предметів, що символізують професії. Раніше в Україні брали хліб (орач), камінь (будівельник), вугілля або руду (коваль), книга (священик), гроші (торговець) або лист паперу (чиновник).

Зараз можна за аналогією підібрати атрибути сучасних професій. Наприклад, флешку - для айтішника, кредитну карту - для банкіра, ключі від машини для водія, ложку - для кухаря і так далі. Але найголовніше - додати обручку.

Дівчині потрібно з закритими очима три рази навмання підняти предмети, які подруги ретельно перемішують на столі. Якщо вона два рази або більше витягла один і той же символ - значить скоро буде зустрічатися з представником цієї професії. А якщо гадальниця зловить кільце - то до кінця 2020 року зіграє весілля. Є одна річ, яку ні в якому разі не можна робити під час обряду - підглядати. Спроба обдурити долю загрожує нещастям в особистому житті.

Варто відзначити, що священики не рекомендують гадати на Водохрещення. Адже є ризик накликати на себе біду. Віруючим людям краще всього відправитися в церкву і поставити свічку, звернутися за допомогою безпосередньо до Бога і попросити його, щоб допоміг зустріти судженого чи суджену як можна швидше. Якщо щиро вірити і слідувати Божим заповідям - молитва обов'язково знайде відгук.

Нагадаємо, привітання з Хрещенням Господнім 2020: гарні вірші і проза.

Як повідомляла Politeka, нові правила хрещення дітей вступили в силу: "У церковному обряді скасовуються...".

Також Politeka писала про традиції Хрещення, як купатися в ополонці і чого не можна робити.