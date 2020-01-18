1. Ворожіння на бажання Хрещення2. Ворожіння на майбутнє3. Ворожіння на коханого Хрещення

19 січня православні християни України відзначають Хрещення Господнє. Свято багате на традиції. Деякі люди вірять, що напередодні Водохреща буде найбільш магічна ніч у 2020 році. Обряди набувають максимальної сили, а ворожіння стають дуже точними. Потрібно лише знати, як правильно провести ритуали і чого не можна робити. Про ці тонкощі читайте в матеріалі Politeka.net.

Водохреще відоме, перш за все, традиціями святити воду і купатися в ополонці. Історія свята розпочалася близько двох тисяч років тому, коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Але за довгі роки він обріс різними традиціями. Любителі таємничого і містичного придумали обряди, які дозволяють передбачити майбутнє. 

Ворожіння на бажання Хрещення

В народі відомо ворожіння по ладану, яке супроводжується молитвою. Його потрібно проводити одному в ніч на 19 січня. У скільки саме - вирішувати вам, але самі точні прогнози з'являються близько опівночі. У замкненій кімнаті вікна засуваються шторами, стіл застеляється чистою скатертиною, а на неї ставиться два набори столових приладів. При світлі свічки гадающему потрібно покласти в тарілки ладан, сісти за стіл перед одним з наборів і прочитати заговір: 

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"Ладаном в церкві ладять,

Вдома ним хвороби гонять,

Під Водохреще на нього ворожать.

Ладан, ладан, було б все ладно

Тобою поворожити, долю зустріти.

Як ти, ладан-батечко,

Чистий, святий та милостививий,

Так і сон мій будь правдивий. Амінь". 

Під час читання слід правою рукою по черзі перекласти шматочки ладану під подушку. Згідно з повір'ям, сон на такий подушці буде віщим і підкаже, як здійснити задумане. 

Можна прив'язати кільце на нитку, взятися за вільний кінець і помістити прикраса над свічкою, спершись ліктем об стільницю. Поки кільце бовтається над вогнем - можна задавати йому хвилюючі питання. Не обов'язково вголос. Але питання слід формулювати так, щоб на них можна було відповісти “так” або “ні”. Якщо кільце відхиляється в бік від гадающего - це “ні”. А якщо рухається назустріч - “так”. 

Сучасні українці придумали просте, але дуже ефективне ворожіння по ліфту. Для цього необхідно вийти на сходову клітку одного з середніх поверхів і дочекатися, коли кабінка поїде. Якщо ліфт підніметься вгору - бажання збудеться, а якщо вниз - облом. 

Ще гадають по ялинових гілках. Їх потрібно приготувати до півночі разом з невеликим дзеркалом (його краще напередодні потримати на вулиці). Останнє слід перед сном покласти під ліжко, оточити хвоєю і написати на ньому бажання. Якщо вранці напис пропаде - мрія здійсниться. 

У ніч перед Водохрещем можна записати дванадцять бажань на листочках і покласти їх під подушку перед тим, як лягати спати. Вранці слід не дивлячись витягнути три записки. Вважається, що вказані в них бажання обов'язково збудуться. 

Ворожіння на майбутнє

Дівчата здавна гадають по соломі не тільки на нареченого, але й на життя в цілому. Група приносила купу соломи в будинок і клала його на обідній стіл. Зверху придавливали сковороду з водою і каменем всередині. Потрібно витягувати сплутані соломинки по одній. В процесі солома шаруділа, камінь шкрябав про дно сковороди, а вода вихлюпувалася. На Водохреща в таких звуках можна розчути слова, що пророкують долю.  

Відомо інше ворожіння, яке підходить для великої компанії. Один чоловік брав парна кількість соломинок і збирав  пучок. Потім на одному кінці пов'язував попарно колоски, а на іншому - комельки (широкі частини). Після цього пучок розв'язували і оцінювали результат. Якщо людина вгадала і соломинки пов'язані одним суцільним кільцем - в цьому році їй сильно пощастить. Але якщо виходило кілька кілець або ланцюжків - слід готуватися до проблем. 

Передбачити майбутнє допоможе звичайний віск. Під час ритуалу його потрібно розтопити, а потім вилити в невелику мисочку з водою. На дні ємності віск осяде у вигляді візерунка, з якого можна дізнатися про свою долю. Якщо він утворив декілька маленьких крапель - людини в 2020 році чекає багатство. Інші зображення мають свої cенс. Ось найбільш значущі:

  • грона винограду - удача і щастя в особистому житті;
  • віяло - проблеми на роботі і з колегами;
  • гриби - довголіття і міцне здоров'я;
  • дракон - збудеться мрія;
  • дзвіночок -  важлива новина, рівний і красивий - хороша, кострубатий - погана, багато дзвонів віщують тривогу;
  • рівне круглобоке яблуко - успіх, криве і выщербленное - спокуса, якій не можна піддаватися;
  • деревне листочок - заздрість і злі підступи з боку недоброзичливців;
  • мавпа - зрада, обман і невірних друзів;
  • штани - скоро доведеться зробити ключовий вибір у житті. 
  • яйце - народження дитини або кардинальні зміни в житті. 

Ворожіння на коханого Хрещення

Як вже згадувалося вище, водохресні ворожіння потрібно проводити вночі з 18 на 19 число. Як правило, свою долю намагаються дізнатися дівчата. Спеціальні обряди пророкують, чи зможуть вони вийти заміж у 2020 році

Дуже просто гадати по чобітку. Дівчині треба взяти взуття, вийти на вулицю і відкинути його в бік. Коли чобіток приземлиться, його слід відшукати і подивитися, в яку сторону “дивиться” носок. Стародавні повір'я свідчать, що саме звідти прийде майбутній наречений. Більше того, в той бік нареченій доведеться виїхати. Але якщо чобіт вказує на рідний дім - весілля найближчим часом не бувати. Дівчині доведеться чекати свого заміжжя ще мінімум рік. 

В народі популярно ворожіння за допомогою дзеркал. Подейкують, що воно працює тільки на Хрещення. Полохливим дівчатам ритуал краще відразу відмовитися від цієї затії. А ось любителі полоскотати нерви можуть побачити свого майбутнього нареченого.

Для цього потрібно в темній кімнаті встановити два дзеркала один напроти одного так, щоб з'явився нескінченний коридор з відображень. Між ними слід запалити дві свічки. А потім просто уважно дивитися вглиб тунелю.  Якщо все зроблено правильно, через кілька хвилин в дзеркалі повинно з'явитися особа судженого. Видовище досить моторошне. Але заради щастя можна і потерпіти.  

На Водохреща є шанс дізнатися ім'я майбутнього чоловіка. Найпростіший спосіб - в ніч з 13 на 14 січня вибігти на вулицю, звернутися до першого зустрічного чоловіка і запитати, як його звуть. Прикмети кажуть, що у нареченого буде не тільки ім'я, але і зовнішні риси цього перехожого. 

Є ще обряд під назвою “Човен долі”. У миску або тазик з водою потрібно запустити маленьку свічку в шкаралупі від волоського горіха. А по краях ємності покласти записки з чоловічими іменами. Навколо “човника” тричі проводять ложкою по воді, обертаючи проти годинникової стрілки, а потім запалюють свічку. Горіхове судно повинно припливти до листочка, на якому записано ім'я майбутнього чоловіка. 

На Водохреще ворожать і на статус нареченого. Для цього дівчата ставали під копицею соломи і діставали зверху одну з соломинок. При цьому ловити і витягувати потрібно тільки зубами. Якщо дівчина дістала стебло разом з колоском - скоро знайде собі багатого чоловіка. А якщо ж колос обривається в процесі - це до бідного чоловіка. Тому кмітливі наречені тягли соломинки як можна ніжніше і повільніше. 

А рід діяльності чоловіка визначають іншим ворожінням, що дівчина може провести 18 січня за допомогою подруг. На стіл потрібно викласти кілька предметів, що символізують професії. Раніше в Україні брали хліб (орач), камінь (будівельник), вугілля або руду (коваль), книга (священик), гроші (торговець) або лист паперу (чиновник). 

Зараз можна за аналогією підібрати атрибути сучасних професій. Наприклад, флешку - для айтішника, кредитну карту - для банкіра, ключі від машини для водія, ложку - для кухаря і так далі. Але найголовніше - додати обручку. 

Дівчині потрібно з закритими очима три рази навмання підняти предмети, які подруги ретельно перемішують на столі. Якщо вона два рази або більше витягла один і той же символ - значить скоро буде зустрічатися з представником цієї професії. А якщо гадальниця зловить кільце - то до кінця 2020 року зіграє весілля. Є одна річ, яку ні в якому разі не можна робити під час обряду - підглядати. Спроба обдурити долю загрожує нещастям в особистому житті. 

Варто відзначити, що священики не рекомендують гадати на Водохрещення. Адже є ризик накликати на себе біду. Віруючим людям краще всього відправитися в церкву і поставити свічку, звернутися за допомогою безпосередньо до Бога і попросити його, щоб допоміг зустріти судженого чи суджену як можна швидше. Якщо щиро вірити і слідувати Божим заповідям - молитва обов'язково знайде відгук.

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