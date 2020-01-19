19 січня 2020 року українців чекає традиційне велике свято Хрещення Ісуса Христа. В цей день священики православної церкви святять воду, а парафіяни пірнають в ополонку, всі вітають один одного зі святом, господині готують пісний урочистий стіл.

Хрещення Господнє (також Богоявлення) — одне з найдавніших християнських свят. В цей великий день прийняв хрещення сам Ісус Христос, незважаючи на те, що не мав гріха. Його хрестив Іоанн Предтеча в річці Йордан. В сьогоденні, в ніч з 18 на 19 січня священики всієї православної Церкви хрестять практично всі водойми. Ходять легенди, що навіть проста дощова вода володіє цілющою силою.

У Старому Завіті вода розуміється не просто як безбарвна рідина, а початок всього живого. Процес Хрещення — це перше і найголовніше у світі таїнство, обряд, який робить людину частиною Церкви, змиває гріхи, дарує Божу благодать.

У цей день прийнято накривати скромний стіл з непарного числа пісних страв. Перед трапезою всі члени сім'ї п'ють свячену воду. До речі, нею необхідно запастися на весь рік, поставивши в спеціально відведене місце. Деякі парафіяни, звикли щоранку приймати хоча б по одному ковтку благословенної рідини для очищення і небесної захисту.

В 2020 році, згідно з традицією, Україна зустрічатиме Хрещення. Всі бажаючі можуть приєднатися до пірнання в ополонці, робити це слід у спеціально відведених місцях, де чергуватимуть рятувальники та швидка.

Одним з найважливіших атрибутів свята є привітання. Люди щиро бажають один одному очиститися від гріхів, отримати частинку небесної благодаті і янгольського захисту, міцного здоров'я і благополуччя. Зазвичай, щоб привітати один одного пишеться красивий вірш або душевна проза.

Привітання з Хрещенням у віршах

У день хрещення Ісуса Христа практикується не тільки купання в ополонці, але і освячення будинку, умивання святою водою. Переймати традицію варто тільки після відвідин церкви і причащання (покаяння, прийняття Отця Небесного). Після вже можна святкувати, відправляти всім вітання. Вірш — прекрасний спосіб здійснити це. Він не обов'язково повинен бути довгим і складним, головне, щоб був з душею та урочистостим.

Ісус Охрестився, світу мир дарує,

Бажаю і вам, хай в домі лиш радість панує!

Щоб свята вода вам тіло лікувала,

І в духовному плані теж допомагала.

Хай думки від зла звільняє,

І духів злих хай проганяє.

Якщо вітати потрібно велику кількість людей, і немає часу писати кожному індивідуально вірш, можна вибрати гарний універсальний варіант, який підійде і жінці, і чоловікові, і навіть дітям буде цікавий.

Бажаю щоб хрещенські морози

Відвели від Вас усі загрози.

Щоб Дух Святий небесною водою

Прогнав всі біди стороною.

Щоб в домі був завжди лиш мир

А в холодильнику ковбаси, сир.

Щоб тіло й дух від зла звільнились,

Проблеми в мить всі розчинились!

Коли водне хрещення будинку закінчилося, святої води в запасах дуже багато і прийшов час сідати за святковий стіл, варто промовити молитву, а також привітання. Рідним і близьким варто приділити особливу увагу, підшукати дійсно гарний і гідний текст.

Хрещення прийшло, це час прощення

Очистимо ж душу, приймімо натхнення.

Від янголів Божих, що несуть благодать

Вставаймо ж купатись, не треба чекать!

Бажаю вам рідні душі порятунок

Любові і щастя цілий пакунок!

Хай світло очистить вам усю хату,

Щоб радості було завжди багато!

Хай прокинуться в душі всі надії

А сніг все на щастя засіє.

Хай окутає небо одним лиш добром,

І душу очистить водою й хрестом.

Досить часто так трапляється, що на водоймище для купання ми вирушаємо з вірними друзями. Як відомо, між «своїми» ми нерідко використовується прикол, щоб повідомити серйозну інформацію. Так, прикольні віршики дозволять легко і невимушено привітати друзів зі святом. Головне у цій справі не переборщити.

Несе в Святий вечір добро вся водичка,

Хай скропить здоров’ям усі ваші личка.

Очистить і тіло, і душу,

Сказати все це в свято мушу.

Прийміть чисту ванну, та щоб крижану,

Холодну, колючу та ще й не одну.

Щоб змився цей бруд з вас як найскоріше,

І сяяли душі куди яскравіше.

Щоб посмішка завжди вуха чіпляла,

І душа негативу щоб більше не знала.

Купаються люди в ніч з 18 на19 січня, одразу після того, як священики закінчують процес освячення води. Сильні духом, не дивлячись на мороз, занурюються у крижану воду. Заходити до неї потрібно з чистими помислами. Заборонено вживати алкоголь, адже він не тільки опоганює свято, але і блокує адекватне сприйняття температури, що загрожує переохолодженням і рядом інших проблем.

Поздоровлення в прозі

Душевна проза — відмінна альтернатива вірша. Прозу можна швидко написати самостійно, головне не лукавити, не лихословити, відкрити душу і думки, направивши їх в позитивне русло.

«Хрещення Господнє, ось ми і дочекалися великого свята очищення. Бажаю вам скинути весь тягар з серця і душі, позбутися гріхів, знайти крапельку Божественної Благодаті. Нехай небеса оберігають вас у всіх шляхах, а зло обходить стороною!»

Вітаючи кого-небудь, можна згадати і його родину, побажати їй всього найкращого.

«З Хрещенням Господнім вітаю, лише добра й радості бажаю. Нехай ти і твоя сім'я живете в мирі, очистіться в цей святий день від гріхів, страхів, злих помислів. Будьте щасливі і нехай янголи небесні спостерігають за вами, захищають, допомагають».

Дітям краще зачитати вірш, він ними краще сприйметься. Завжди потрібно враховувати особливості адресата, якому направляється привітання. Наприклад, людина у віці не завжди оцінить прикол, жінка може не зрозуміти чоловічого гумору, і навпаки. Друзям зазвичай не варто занадто довго виливати душу, а сім'ї краще приділити більше уваги.

«Нехай вода свята в цей день чарівний, очистить душу і тіло від зла, гріха та помислів поганих. Вітаю тебе з Хрещенням Господнім і бажаю сили богатирської, незламного духу та удачі шаленої. Щоб всі добрі плани збувалися, а цілі рушило тільки чітке потрапляння в 10».

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