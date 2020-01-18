Народний депутат і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко приїхала у Верховну Раду на елітному Mercedes-Benz S 500
Як передає Politeka.net, відповідне відео опубліковано в мережі. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Крім того, на кадрах видно, що в кортежі нардепа також був присутній позашляховик.
А ось в 2019 році Юлія Тимошенко подаючи декларацію не вказала, що користується вищевказаними авто.
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Політик лише вказала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску і ГАЗ-14 "Чайка" (1983 року випуску), які записані на її чоловіка Олександра Тимошенко.
А от зарплата політика в 2018 році склала 407 390 гривень у вигляді зарплати. Також вона отримала кошти на виконання депутатських повноважень – 422 880 грн, іноземний дохід – 270 896 грн, банківські відсотки – 69522 грн.
Раніше на засідання Верховної Ради Юлія Тимошенко з'явилася у взуття з нової колекції осінь-зима 2019/20 від відомого будинку Prada.
Журналістам вдалося з'ясувати, скільки ж коштують такі черевики і виявилося, що за кілька скромних чорних черевиків на широкому зручному каблуці Тимошенко довелося віддати близько 25 000 гривень. Це можна побачити, відвідавши офіційний сайт брендового виробника.
Також ми повідомляли, що на форум регіонів в Житомирі, на якому президент України зустрівся зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенко, Володимир Зеленський прибув на кортежі.
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