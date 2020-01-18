Народний депутат і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко приїхала у Верховну Раду на елітному Mercedes-Benz S 500

Як передає Politeka.net, відповідне відео опубліковано в мережі. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Крім того, на кадрах видно, що в кортежі нардепа також був присутній позашляховик.

Варто відзначити, що вартість такого транспортного засобу дуже недешева.

Згідно з інформацією з сайту автопродажів такий автомобіль обійдеться в 35 000 доларів (850 190,25 гривень).

А ось в 2019 році Юлія Тимошенко подаючи декларацію не вказала, що користується вищевказаними авто.

Політик лише вказала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску і ГАЗ-14 "Чайка" (1983 року випуску), які записані на її чоловіка Олександра Тимошенко.