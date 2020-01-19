19 січня в "Бориспіль" прибув літак з тілами 11 загиблих в результаті аварії рейсу "Тегеран-Київ"

Перші особи країни, включаючи президента Володимира Зеленського, зустрічали тіла в аеропорту. Труни, загорнуті в національні прапори, під акомпанемент оркестру, вантажили в катафалки. Українці зі сльозами на очах прощалися із загиблими, покладаючи квіти і запалюючи свічки (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Відзначимо, в "Борисполі" зібралося близько тисячі людей, щоб віддати данину пам'яті 9 членам екіпажу та двом пасажирам, що летіли на тому злощасному рейсі. Серед зустрічаючих борт з тілами не тільки керівництво країни і родичі загиблих, але й майже всі співробітники "Міжнародних українських авіаліній". Раніше президент "МАУ" Євген Дихне закликав усіх небайдужих зустріти "ангелів рейсу Тегеран-Київ".

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася вночі 8 січня в Ірані. Недалеко від аеропорту Тегерана впав літак "МАУ" з 176 людьми на борту. В результаті трагедії загинули 11 українців, включаючи 9 членів екіпажу.

Через три дні після инцидента, іранські власті визнали, що помилково збили український Боїнг, так як система ППО сприйняла його за загрозу, переплутавши з ракетою.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися жахливі кадри, як українці в день трагедії почали приходити в "Бориспіль", де встановили стенд з портретами загиблих. Кадри з чоловіком однієї з бортпровідниць збитого Боїнга зворушили всю країну. Молодий чоловік цілував портрет дружини і просив у неї вибачення, його забирали від стендів, але він весь час повертався.

Нагадаємо, бунт в Тегерані через "Боїнга": поліція труїть людей газом, чутна стрілянина.

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