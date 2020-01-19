Кореспондент Руслан Смещук, що працює на провідних українських телеканалах, показав, що відбувається зараз на Донбасі

Руслан в пості зазначив, що поїхав знімати Хрещення, а потрапили під вогняне хрещення в Золотому 4. Там другий день "поливають" мінометними мінами. Місцеві ховаються по підвалах, електрику відключено. Вісім військових були поранені. Про це пише Politeka з посиланням на посаду журналіста.

"Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте 4 другий день гримить від прильоту мінометних хв. Місцеві люди ховаються по льохах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я ніби потрапив у 14/15 рік", - написав Руслан.

Після цього активіст Тім Златкін опублікував фотографію, на якій показаний результат роботи російської артилерії. Також він зазначив, що у зведеннях штабу ООВ не пишуть про обстріл в Золотом, а вказують, що відбувається все біля Орехово. Блогер здивувався, чому не написали просто, що десь "на Донбасі".

"Що ми бачимо на фото?

Приліт російської артилерії в будинок на вулиці Вільної.

Це так званий хутір Вольний - крайня вулиця в Золотому-4

Яка найбільше піддається обстрілам.

І яка в зведеннях Штабу ООС проходить як... "поблизу населеного пункту Орехово"!!!

А хулі вже не написали "неподалік Лисичанська" або "десь на Донбасі"???", - написав активіст.

Раніше ми повідомляли, що люди, які проживають на підконтрольних бойовикам територіях Донецької і Луганської областей, скаржаться на свавілля терористів на блокпостах.

Проїзд через блокпости на Бахмутському напрямку став займати набагато більше часу із-за перевірок. Своїм сумним досвідом люди діляться в соцмережах.

«Проїзд через Майорск став займати набагато більше часу, на нашій стороні почали лазити в контактах і листуванні в телефоні, задовбувати питаннями про мету перебування, родичів в Україні. Що за маячня?», – обурюються мешканці ОРДО.

Під «нашої стороною» мається на увазі сторона, підконтрольна терористам.

Нагадаємо, Росія награлася Донбасом і вирішила "подзабить"

А ще Politeka писала, що Бойовики пішли в атаку і розстріляли ВСУ з мінометів

Також Politeka повідомляла, що окупанти влаштували масовий вилов на Донбасі



