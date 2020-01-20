Відомий український актор Антін Мухарський, який був радником міністра культури України, висловився про мовну дискримінацію в Україні

Шоумен висловився про це у себе на сторінці у Фейсбук.

"А ви пробували, панове, народившись у російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі чи Дніпрі перейти у школі на українську мову? Відазу: ги-ги-ги, тупой сєлюк, жлоб, дебіл, чмо, казьол, утирок... В школі таке цькування мало хто витримає, запам'ятавши на все життя, що українська - то небезпека бути підданим обструкції, стати посміховиськом, парією, чумним чи прокаженим, відторгнутим соціумом та колективом. ", - заявив Мухарський.

Актор заявляє, що це дуже болюча дитяча травма, яку деякі несуть з собою навіть у дорослому житті.

"Навіть вроджені українці з питомо українськими прізвищами і генеалогією, що пройшли через антиукраїнський вишкіл радянської школи, несуть на собі цю печатку панічного страху у разі переходу на українську почути на свою адресу ці образливі, закарбовані в підсвідомості слова", - говорить відомий актор і телеведучий.

Шоумен заявив, що російська мова , це мова агресії, ненависті, цькування та дискримінації.

"Дорогіє русскоязичниє соотєчєствєннікі, обращаюсь к вам как ваш в прошлом дорогой русскоговорящій соотєчєствєннік. Питання мови як раз ОБ"ЄДНУЄ Україну. Я не зустрічав жодного російськомовного воїна, що побував в зоні АТО чи брав участь в ООС, і був проти закону про мову. Бо розділяє нас не українська, а саме російська мова агресії, ненависті, цькування та дискрімінації, яку я чув на свою адресу, чи не все життя, коли починав спілкуватися українською", - резюмував Мухарський.

Крім того, нещодавно ми писали, що в окупованому Донбасі з'явилася нова пропагандистська страшилка про переселенця-інваліда, якому нібито порвали рот за російську мову.

Все почалося з того, що журналісти ТСН запитали жителів непідконтрольної частини в Луганській області, бажають вони повернутися назад в Україну.

Один з опитаних приголомшив своєю відповіддю. За його словами, в Україні нібито забороняють говорити російською мовою, про що він неодноразово чув в новинах по телевізору. До всього іншого, чоловік навіть розповів, що зробили з людиною, яка "посміла" заговорити російською мовою.

"Ми хочемо, щоб не переслідували за російську мову. Ви що не знаєте, що забороняють на ній говорити в Україні? Весь час розповідають в новинах. Ось порвали рот одному російськомовному", – заявив один з опитаних.

Нагадаємо, спецназ увірвався до музиканта Антіна Мухарського.

Також Politeka писала, про обшуки в квартирі Мухарського: з'явилося несподіване заяву МВС.