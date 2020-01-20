В «Л/ДНР» часто говорять про міфічне зростання економіки, але реальність демонструє абсолютно інше

Фото зарплатного табеля працівника шахти «Глибока» на Донбасі ошелешило користувачів мережі

Знімок опублікували в групі «Донецьк без глянцю» з підписом «Звірки шахтарів ДНР», а блогер Necro Mancer поділився ним у своєму Twitter.

Згідно з поданим «документу», за 22 виходи шахтар отримав 4823 рубля, що становить майже 1658 гривень.

Судячи з коментарів в мережах, подібні заробітки в «ДНР» – явище звичне.

«Виходить менше п'яти тисяч на руки. І як на ці гроші вижити?», «Толку, що її нараховують та не виплачують... мені сьогодні дали табульку за вересень, тільки толку нуль», «Для порівняння: бабулька-консьєрж в Києві зміна (добу) 300 грн, а в табульці шахтар динири отримує за один вихід 80 грн», «Розкажіть цим колишнім годувальникам України, що в Україні зараз мінімальна зарплата 4 173 грн., що за курсом 2.6 = 10 850 руб. Причому за таку латку в Україні «приватному секторі» мало хто працювати буде», «Шахтарі на цій шахті або дуже горді, або нічого більше не вміють, раз продовжують працювати за таку зарплату», «Продовжують працювати тому, що роботи навколо вдень з вогнем. Альтернатива "ополчення" або на заробітки в РФ».

Нещодавно ми писали, що у «головній будівлі ДНР» у центрі окупованого Донецька відбулася закрита нарада за участю керівництва «республіки», голів міст та інших чиновників місцевого розливу.

Одним з головних питань на нараді, куди пресу не пустили, були зарплата бюджетників, комунальні тарифи для населення та інше.

«Уряд ДНР» затвердив бюджет «республіки» на 2020 рік, згідно з яким показники бюджету складають 1 млрд. 417 млн 907 тис рублів, або близько 554 мільйонів гривень.

«Міністру доходів і зборів ДНР» доручили подати на розгляд «уряду» дані щодо поквартального розподілу бюджетних коштів за 20 показниками бюджетної класифікації.

При цьому, зазначає автор статті, населенню не сказали про те, що попередній шаблон розподілу бюджету був готовий заздалегідь, і в ньому відсутні чимало чого у порівнянні з минулими роками.

Так, в 2020 році донеччан не будуть балувати численними святами і масштабними концертами за участю заїжджих російських зірок, гонорари яких на фоні загального зубожіння населення Донбасу просто космічні.

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