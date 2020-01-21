Погода в Україні 21 січня різко зміниться, оскільки місцями повітря охолоне до справжньої зими, а на іншій частині країни буде «весна»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

«21 січня в Україні переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/сек. Температура вночі 0-5 морозу, в Карпатах 8-10 морозу; вдень 0-5 тепла», - йдеться в повідомленні.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність та 2-4 тепла вдень. Вночі буде від 0 до -3 морозу.

Раніше ми повідомляли, синоптики приголомшили прогнозом на весну 2020. Незважаючи на те, що зима видалася аномально теплою, березень нагадає українцям про морозах і може зустріти снігами.

Квітень, за інформацією народного синоптика Леоніда Горбаня, виявиться теж холодним і вологим. Довгоочікуване тепло настане ближче до травня. Правда, і тут погода здивує українців і не дасть розслабитися. Горбань прогнозує спеку та посуху у травні. Тим, хто погано переносить "пекло", доведеться терпіти.

Зазначимо, синоптик Гідрометцентру Тетяна Чорна розповіла, що зараз українці зіткнулися з аномальною зимовою погодою. Звичайно, і раніше траплялося, що погода в січні була теплою, але, за словами синоптика, вона раніше ніколи не трималася протягом усього місяця. Тепла погода без мінусової температури протримається в країні як мінімум до 23 січня. Потім стовпчик термометра може поповзти вниз, але незначно.

Нагадаємо, що температурні гойдалки не пошкодують нікого: погода поиздевается над українцями, до чого готуватися.

Раніше Politeka повідомляла, що над Україною нависла потужний антициклон.

Також Politeka писала, що свіжий прогноз погоди вражає, «хрещенські морози канули в лету».