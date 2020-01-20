Анастасія Приходько поскаржилася на те, що почуває себе чужою в Україні

Не так давно відома українська співачка, яка раніше намагалася зайнятися політикою, проте швидко відмовилася від цієї затії, поділилася у своєму Фейсбуці дивним постом.

«У 2013 було відчуття що я приїхала додому! Зараз в 2020 я відчуваю що прийшла в гості і пора йти… Чому?», - написала Приходько.

Пізніше співачка прокоментувала свої слова виданню «Інформатор». При цьому, для того щоб точніше висловити свої почуття, Приходько процитувала Володимира Зеленського. Вона зізналася, що її лякає ситуація в країні і ставлення до людей, які борються за її покращення.

«Як сказав великий класик В. Зеленський: “П**дять і п**дять – різні наголоси, сенс один і той же”. Все, за що ми боремося і віддаємо свої життя за цю країну, держава і люди – це різні паралельні реальності! Це страшно! І нічого не змінюється. Коли ти борешся і бачиш що це нікому не потрібно, ти автоматично відчуваєш себе чужим», - поскаржилася Приходько.

Раніше ми повідомляли про те, що Анастасія Приходько приголомшила українців заявою. Зокрема, співачка вирішила поставити на паузу свою музичну кар'єру. Після невдалого походу в політику Анастасія Приходько знайшла нову можливість для боротьби з топ-корупціонерами.

За її словами, вона вступила в Національну академію прокуратури України для того, щоб «пересадити всіх, хто входить в гурток рукоблудства». Приходько також зазначила, що після навчання в НАПУ вона отримає третю вищу освіту, яка їй зовсім ″не завадить″.

Пізніше співачка заявила, що ця задумка їй дасться з легкістю, оскільки гроші для неї не головне.

«Ну хтось же повинен все таки це зробити! Я можу причому легко, а знаєте чому? А тому що за мною не стоять такі як Коломойський і не розповідають мені що робити… А гроші як Ви вже помітили для мене не головне, так що свої хабарі сміливо суньте в будь-який з органів на вашому тілі!», — написала Анастасія Приходько у своєму Facebook.

Нагадаємо, Приходько вилила душу про велику кризу в сім'ї: «були на грані…».

Як повідомляла Politeka, співачки Анастасії Приходько більше немає, настають зміни: «Коломойський за спиною…».

Також Politeka писала, що Приходько жорстко висловилася про участь на «Євробачення» від Росії.